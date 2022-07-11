Ein Fahrrad für alle Ihre Mobilitäten
Veröffentlicht am
Radfahren, magst du es ein wenig, viel, wahnsinnig, täglich? Véligo Verleih, Selbstbedienungsfahrräder oder Kaufprämie: Was auch immer Ihre Praxis ist, Sie haben jetzt einfachen Zugang zu den Fahrrädern, die am besten zu Ihren Mobilitätsgewohnheiten passen.
Foto eines Vaters und seiner Tochter, die auf einem Véligo "Tandem" reisen
Um täglich zu entdecken: Véligo Location, das E-Bike, das die Einwohner der Ile-de-France länger als 6 Monate behalten möchten
Seit 2019 haben die blauen Fahrräder von Véligo Location bereits mehr als 95.000 Einwohner der Ile-de-France verführt. Klassisches Elektrofahrrad, Roller, Lastenrad oder verlängert, Véligo Location bietet Modelle für alle Ihre Anwendungen, um Ihre Praxis des Elektrofahrrads 3, 6 oder 9 Monate lang ruhig zu testen.
Für gelegentliches Üben: Selbstbedienungsfahrräder
VélO2 (in Cergy-Pontoise), Cristolib (in Créteil) und Vélib' (in Paris und inneren Vororten)... Die Selbstbedienungs-Fahrraddienste, die mit Ihrem Navigo-Pass zugänglich sind, vervielfachen sich in der Île-de-France.
Und um Ihr Leben mit einem klassischen oder elektrischen Fahrrad noch bequemer zu machen, haben wir Vélib' in das Herzstück unserer mobilen App Île-de-France Mobilités integriert - so war die Buchung und Entsperrung Ihres Fahrrads mit dem Navigo-Pass noch nie so einfach !
Neu! Velib' Métropole tritt der App Île-de-France Mobilités bei. Finden und kaufen Sie Ihre Fahrten in Vélib' über die IDF Mobilités-App und entriegeln Sie einfach Ihr Fahrrad mit dem Navigo-Pass
Ein Leben lang: Hilfe beim Kauf, beim Erwerb Ihres persönlichen Fahrrads
Klassisches Fahrrad mit oder ohne elektrische Unterstützung, Lastenrad mit oder ohne elektrische Unterstützung (Zweirad, Roller, verlängertes Fahrrad (Longtail) usw.), Faltrad mit oder ohne elektrische Unterstützung, angepasstes Fahrrad¹, Elektrifizierungskit... Es gibt Fahrräder für jeden Geschmack, alle Praktiken, aber nur eine Hilfe von Île-de-France Mobilités, die Ihnen hilft, Ihnen das zu bieten, das Sie täglich begleitet.
Tatsächlich wurden bereits fast 300.000 Kaufprämien ausgezahlt ! Bald für Sie?
¹Jedes Fahrrad, das an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, eingeschränkter Mobilität oder Besonderheiten angepasst ist, die sie daran hindern, ein normales individuelles Fahrrad (mechanisch oder elektrisch) zu benutzen.