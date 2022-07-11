Ein Fahrrad für alle Ihre Mobilitäten

Für gelegentliches Üben: Selbstbedienungsfahrräder

VélO2 (in Cergy-Pontoise), Cristolib (in Créteil) und Vélib' (in Paris und inneren Vororten)... Die Selbstbedienungs-Fahrraddienste, die mit Ihrem Navigo-Pass zugänglich sind, vervielfachen sich in der Île-de-France.

Und um Ihr Leben mit einem klassischen oder elektrischen Fahrrad noch bequemer zu machen, haben wir Vélib' in das Herzstück unserer mobilen App Île-de-France Mobilités integriert - so war die Buchung und Entsperrung Ihres Fahrrads mit dem Navigo-Pass noch nie so einfach !