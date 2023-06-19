Accessibilité : une Île-de-France mobile, pour tous

Prévoyez vos trajets
Dossier
L’inclusivité dans les transports en commun est un enjeu de société majeur et un sujet prioritaire pour Île-de-France Mobilités qui investit chaque année pour un réseau plus confortable et accessible à tous.
Pour trouver votre trajet accessible sur notre réseau, rendez-vous sur le calculateur d'itinéraires "Me déplacer".
Pensez à cocher les cases qui vous concernent dans l'onglet "Facilités d'accès".
En Île-de-France, c’est 4 franciliens sur 10 qui, de manière temporaire ou permanente, sont en situation de handicap.
Offrir à chacun un accès simplifié aux transports, c’est diminuer la fracture sociale et réduire les inégalités d’accès à l’autonomie, au travail, à la vie sociale, aux études et à de nouvelles opportunités.
Depuis 2005, Île-de-France Mobilités investit dans une politique majeure de transformation de son réseau, politique menée, main dans la main, avec les associations, les opérateurs, les collectivités territoriales et la Région Île-de-France.
Le but ? Améliorer le confort et apporter toujours plus d'indépendance aux personnes en situation de handicap dans les transports en commun.
Quand on parle d'accessibilité dans les transports, on parle aussi des handicaps invisibles et des situations qui compliquent l'accès ou l'utilisation du réseau au quotidien :
La question de l'accessibilité du métro parisien, âgé par endroit de plus de 100 ans, est complexe. Pour comprendre la réalité derrière un projet de mise en accessibilité complète du métro parisien, rendez-vous sur notre article !
Île-de-France Mobilités et ses opérateurs développent des initiatives pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap sur le réseau, découvrez-les !