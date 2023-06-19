Dossier

Accessibilité : une Île-de-France mobile, pour tous

L’inclusivité dans les transports en commun est un enjeu de société majeur et un sujet prioritaire pour Île-de-France Mobilités qui investit chaque année pour un réseau plus confortable et accessible à tous.

Image du calculateur d'itinéraire d'Île-de-France Mobilités disponible sur l'application mobile et sur le site internet.

Prévoyez vos trajets

Pour trouver votre trajet accessible sur notre réseau, rendez-vous sur le calculateur d'itinéraires "Me déplacer".

Pensez à cocher les cases qui vous concernent dans l'onglet "Facilités d'accès".

Un tramway arrive en station avec des voyageurs qui attendent ou marche sur le côté.
Mobilité accessible : une plus grande égalité des chances

En Île-de-France, c’est 4 franciliens sur 10 qui, de manière temporaire ou permanente, sont en situation de handicap.

Offrir à chacun un accès simplifié aux transports, c’est diminuer la fracture sociale et réduire les inégalités d’accès à l’autonomie, au travail, à la vie sociale, aux études et à de nouvelles opportunités.

Lire le dossier de presse
- Photo d'un espace réservé aux personnes en fauteuil roulant et poussette à bord d'un bus
Les chiffres de l'accessibilité en Île-de-France

Depuis 2005, Île-de-France Mobilités investit dans une politique majeure de transformation de son réseau, politique menée, main dans la main, avec les associations, les opérateurs, les collectivités territoriales et la Région Île-de-France.

Le but ? Améliorer le confort et apporter toujours plus d'indépendance aux personnes en situation de handicap dans les transports en commun.

Découvrir les chiffres
98%
des lignes de tramway sont accessibles
1agent
est présent en gare (sur réservation) pour accompagner les voyageurs
300gares et stations
ferrées accessibles
Pictogramme représentant les différentes personnes prioritaires dans les transports en commun en gare de Stains-La Cerisaie.
L'accessibilité et ses multiples visages

Quand on parle d'accessibilité dans les transports, on parle aussi des handicaps invisibles et des situations qui compliquent l'accès ou l'utilisation du réseau au quotidien :

  • Femmes enceintes,
  • Adultes avec des enfants en bas âge ou une poussette,
  • Voyageurs avec bagages,
  • Personnes âgées, malades ou convalescentes,
  • Personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant,
  • Personnes en situation de handicaps sensoriels, mentaux et moteurs.
Photo de la ligne 14 du métro, une ligne 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le cas complexe du métro parisien

La question de l'accessibilité du métro parisien, âgé par endroit de plus de 100 ans, est complexe. Pour comprendre la réalité derrière un projet de mise en accessibilité complète du métro parisien, rendez-vous sur notre article !

Tout savoir sur la mise en accessibilité du métro parisien
Les initiatives pour l'accessibilité sur notre réseau

Île-de-France Mobilités et ses opérateurs développent des initiatives pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap sur le réseau, découvrez-les !

Découvrir les initiatives