Opinions published

Pour un projet pole-gare en phase avec l’évolution démographique et les projets de développement de toute la CAMVS

This consultation comes on the heels of a very interesting DOCP, a document that would have had to be assimilated in its diversity in order to better contribute to this consultation. I understand that

Developments around the station:

Projet

Dear Madam, Sir, After analysing the development project for the Melun station, it appears to me that the consultation here relates only to the scenarios for crossing the railway tracks. It is there

Railway crossing scenarios (A, B and C):

Franchissement

Scenario B seems to me to be the best suited in the sense that the other two have much more disadvantages. Thank you for thinking of the inhabitants who live near the station so that their living env

Railway crossing scenarios (A, B and C):

scénario de franchissement

Hello I vote for scenario B, which seems to me to be the most relevant for users: less effort and better access.

Others:

Pour une autre concertation

A relevant opinion on the development of the station hub can only be formulated on the basis of a file taking into account all the projects and developments around the station: business district, Damm

Others:

L'art et l'histoire pour humaniser et embellir la gare

Here is my point of view, The SNCF and bus stations renovated in recent years in France are very similar. More practical, more accessible, brighter, more secure, they nevertheless lose their identity

Others:

Contribution de MELUN-AGGLO-A-VELO

Please find attached the CONTRIBUTION of MELUN AGGLO A VELO, a branch of the Ile-de-France association Mieux Se Passer à Bicyclette.

Developments around the station:

Désengorgement de la ville

The situation on Avenue Thiers became very complicated; Between the heavy goods vehicles and the many cars... Speed limits not respected, red lights neither... As a pedestrian every day on this avenue

Railway crossing scenarios (A, B and C):

en faveur du scénario B

Scenario B is the only one to allow a lane dedicated to cyclists and a passage without significant difference in altitude. A cycle + pedestrian lane would be dangerous. A difference in altitude exclud

Buses/bus stations:

Bus venant de derrière la gare de Melun

Plan stops (especially buses N and A) just behind Melun station. A lot of time wasted crossing the RN 7 and taking it for 50 meters. A stop just before would allow you to walk to the station from behi