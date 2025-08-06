New lineParis > Choisy-le-Roi
The work of the COB and the linear length of the palisade
- Field report on the COB construction site, July 2025
- Photo of the panel installed in June 2025
The evolution of the site of the future Bus Operational Centre (COB) over the years - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Field report - 2025
- 2025 - avenue de France, Pars
- 2025 - Place Farhat Hached, Paris
- 2025 - rue Berlier, Paris
- 2025 - rue Bruneseau, Paris
- 2025 - Rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Marcel Boyer quay, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - rue Edith Clavell, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Berthie-Albrecht / quai Jules Guesde Vitry-sur-Seine
- 2025 - view of the railway crossing bridge, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - view from the railway crossing bridge, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - view from the railway crossing bridge, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - impasse des Ateliers, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Field report - 2024
- 2024 - avenue de France, Paris
- 2024 - avenue de France, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine (view of the dedicated site built in advance of the phase
- 2024 - place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine (view of the dedicated site built in advance of the phase)
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Ardoines crossing bridge under construction, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Ardoines crossing bridge under construction, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine (view of its own site built in advance of the phase)
Field report - 2023
- 2023 - Quays of Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Av. de France, Paris
- 2023 - ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine
- 2023 - ZAC Ivry Confluences
- 2023 - Rue E. Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Gare des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Line T3a, Paris
- 2023 - Bicycle parking, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - rue Berlier, Paris
- 2023 - rue Bruneseau, Paris
- 2023 - Rue Berlier, Paris 13th
- 2023 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
Field report - 2022
- Tours Duo, Paris 13th
- Rue Bruneseau, Paris 13th
- Rue Bruneseau, Paris 13th
- Rue Berlier, Paris 13th
- Rue Berlier, Paris 13th
- Boulevard Paul-Vaillant-Couturier, Ivry-sur-Seine
- Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
- Rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- Railway crossing bridge, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Railway crossing bridge, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Zac Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Field report - 2021
- Place Farhat Hached, Paris 13th
- Place Farhat Hached, Paris 13th
- Place Farhat Hached, Paris 13th
- Rue Berlier, Paris 13th
- Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Railway crossing bridge, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- ZAC Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Site of the future Cob Operations Centre (COB)
Field report - 2020
- 2020 - Tzen 5 terminus, pedestrian path, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Tzen 5 terminus, pedestrian path, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Tzen terminus 5, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2020 - place Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2020 - boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - rue Bruneseau, , Paris
- 2020 - rue Berlier, Paris
- 2020 - place Farhat Hached, Paris
- 2020 - avenue de France, Paris
Field report - 2019
- 2019 - Marcailloux terminus, Choisy-le-Roi
- 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - Ardoines bridge and train station, Vitry-sur-Seine
- 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - rue Berthie-Albrecht, Vitry-sur-Seine
- 2019 - Port-à-l'Anglais bridge, Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2019 - boulevard Paul-Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2019 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2019 - Paris, rue Berlier, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris