New lineParis > Choisy-le-Roi
Perspectives
- Development intention (non-contractual) - Porte de France station in Paris 13th © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités
- Development intention (non-contractual) - Régnier-Marcailloux southern terminus in Choisy-le-Roi © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités
- Development intention (non-contractual) - Quai Jules Guesde in Vitry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités
- Intention to develop (non-contractual) Bruneseau - Marcel Boyer station in Ivry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités
The future Bus Operations Centre (COB) of Tzen 5
- Intention to develop the Bus Operational Centre (COB) at Tzen 5, avenue de Lugo in Choisy-le-Roi © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités
