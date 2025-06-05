Dos opciones para comprar tus billetes de transporte en Île-de-France
Publicado el
Desde abril de 2025, entradas de cartón: oficialmente se acabó. Para comprar billetes de transporte, tienes dos opciones: ¡tu teléfono o el pase Navigo Easy! Déjanos explicarlo.
Para validar y comprar billetes de transporte con tranquilidad, puedes descargar una de las 5 aplicaciones de revendedor :
- La aplicación oficial de Île-de-France Mobilités
- Hola RATP
- SNCF Connect
- Samsung Wallet
- o Apple Cards
¿Cómo funciona?
En unos pocos clics:
- Compra tus entradas cuando quieras
- Valida directamente con tu teléfono en las estaciones y estaciones
- Encuentra tu historial de compras en tus aplicaciones
- ¡No hace falta apoyo físico!
También es posible comprar el billete por SMS en los autobuses
Es sencillo, compra tu billete enviando un SMS al número indicado en el autobús (2,50 € + posible coste del SMS).
Cuidado
El servicio solo funciona si tienes un número de teléfono francés.
Opción 2 - Viajar con un Navigo Easy Pass
¿Cómo funciona?
- Consigue un pase Navigo Easy (2 €) en una máquina expendedora de billetes o en la taquilla de una estación o estación
- Cárgalo con los billetes de transporte deseados en las taquillas o máquinas expendedoras o directamente con tu teléfono gracias a la app Île-de-France Mobilités
- Valida en cada viaje