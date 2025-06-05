Dos opciones para comprar tus billetes de transporte en Île-de-France

Publicado el

Desde abril de 2025, entradas de cartón: oficialmente se acabó. Para comprar billetes de transporte, tienes dos opciones: ¡tu teléfono o el pase Navigo Easy! Déjanos explicarlo.

Opción 1 - Validar y comprar tus entradas desde tu app favorita

Para validar y comprar billetes de transporte con tranquilidad, puedes descargar una de las 5 aplicaciones de revendedor :

¿Cómo funciona?

En unos pocos clics:

  • Compra tus entradas cuando quieras
  • Valida directamente con tu teléfono en las estaciones y estaciones
  • Encuentra tu historial de compras en tus aplicaciones
  • ¡No hace falta apoyo físico!

También es posible comprar el billete por SMS en los autobuses

Es sencillo, compra tu billete enviando un SMS al número indicado en el autobús (2,50 € + posible coste del SMS).

Cuidado

El servicio solo funciona si tienes un número de teléfono francés.

Opción 2 - Viajar con un Navigo Easy Pass

© Sylvain Homo

¿Cómo funciona?

  1. Consigue un pase Navigo Easy (2 €) en una máquina expendedora de billetes o en la taquilla de una estación o estación
  2. Cárgalo con los billetes de transporte deseados en las taquillas o máquinas expendedoras o directamente con tu teléfono gracias a la app Île-de-France Mobilités
  3. Valida en cada viaje

¿Alguna pregunta?