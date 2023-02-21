¿Qué beneficios incluye tu pase Navigo?
Los beneficios incluidos con tu pase Navigo.
Beneficios culturales: cuando tu pase se convierte en un pasaporte a la cultura
Una visita al museo, un colorido festival indie bajo el sol, una velada de teatro, un concierto filarmónico o una merecida sesión de cine, la región de Île-de-France está llena de propuestas culturales. El pase Navigo ya no solo te lleva a todas partes para descubrirlos, sino que también te ofrece ventajas, buenas ofertas y descuentos para aprovecharlos (incluso) un poco más.
El Centro Georges Pompidou en París
+ 300 sedes asociadas
Hoy en día, hay más de 300 plazas, para todos los públicos, que ofrecen servicios, descuentos, entrada gratuita a ciertos eventos, invitaciones, reuniones, talleres y tarifas reducidas para los poseedores del preciado pase, en todo Île-de-France.
Entre ellos:
- Cines y sus habitaciones oscuras (Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, la Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...)
- Museos de todo tipo (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Museo Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)
- Teatros ansiosos por recibir vuestros aplausos (el Teatro Jean Vilar, el Théâtre des Chelles, el Teatro André Malraux, el Théâtre des Amandiers...)
- Múltiples y originales festivales (Sociedad del Pavo Real, Salón de la Livre Jeunesse, Rock en Seine, Amamos el Verde...)
- Lugares culturales y patrimoniales imprescindibles (Villa Savoye, la Opéra Garnier, la Basílica de Saint-Denis, el Centro Cultural Robert Desnos, el Château d'Auvers-sur-Oise, la BNF, etc.)
Una oferta que se enriquece cada año y evoluciona con la vida cultural regional.
¿Cómo aprovecharlo?
Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo. Solo necesitas un abono válido de temporada de Navigo (excluyendo Navigo Day, Easy, Discovery) en la fecha del evento o visita y... ¡Para presentarlo!
Las ventajas del Park & Ride: aparca gratis antes de subir al tren
En las afueras, muchos residentes de Île-de-France tienen que pedir prestado un vehículo de dos motes, un coche o una bicicleta cada día para llegar a su parada de autobús o a la estación de tren más cercana. Para facilitarles la vida, Île-de-France Mobilités lleva implementando desde 2006 un plan de inversión para la creación de 24.000 plazas de aparcamiento seguras cerca de las estaciones de tren, el proyecto Parking Relais.
Un aparcamiento que hoy representa:
- 78 aparcamientos
- y 22.000 plazas (24.000 a finales de 2023)
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
¿Quién puede beneficiarse de ello?
Para aparcar fácilmente y beneficiarse de la ventaja Park & Ride, debes tener un pase Navigo y estar suscrito al Park & Ride . Además, desde 2019, Île-de-France Mobilités ofrece (bajo ciertas condiciones) la suscripción mensual de Park & Ride a los poseedores de un pase anual Navigo. Este sistema gratuito está ahora disponible en 36 instalaciones de aparcamiento y recorrido, es decir, más de 10.300 plazas. Psst, para 2024, ¡se integrarán 2.000 plazas adicionales!
Hay aparcamiento disponible en las instalaciones Park & Ride para los suscriptores:
- Navigo anual
- Imagina a R (más de 18 años)
- Precios anuales para mayores de Navigo.
utilizando regularmente el Park and Ride , es decir, un mínimo de 10 plazas de aparcamiento alimentadoras al mes.
Compartir coche: ¡se ofrece un viaje ida y vuelta por día!
Dieciséis millones es el número de viajes diarios realizados cada día por carreteras francesas. Para combatir los atascos, ahorrar tiempo y dinero en el camino al trabajo, socializar y trabajar colectivamente por un aire más limpio, cada vez más franceses están adoptando el coche compartido.
Para fomentar esta práctica y ofrecer una solución alternativa en caso de interrupciones del tráfico o huelgas en el transporte público, Île-de-France Mobilités ofrece a sus suscriptores anuales, mensuales y a Imagine'R Navigo un viaje de ida y vuelta compartiendo coche al día completamente gratis. Se registran más de 200.000 viajes al mes .
¿Cómo aprovecharlo?
Tanto si eres pasajero como si quieres ofrecerte un viaje en tu vehículo, todo lo que tienes que hacer es:
- Ve a la aplicación Île-de-France Mobilités
- Busca en la pestaña "Carpooling"
- Selecciona un viaje, resérvalo en la web del operador (BlablaCar Daily, Klaxit, Karos) y disfruta de tu viaje de ida y vuelta gratis.
Según el Observatorio Nacional de Compartir Vehículos Diarios, hoy en día hay más de 630.700 vehículos compartidos en Francia.
Aparcamiento para bicicletas: un espacio seguro para tu bicicleta favorita, a solo un paso de las estaciones de tren
¿Qué es Parking Vélo Île-de-France Mobilités? Es una respuesta para todas las personas que quieren aparcar su bici antes de subir al metro o tren, con tranquilidad.
Parking Vélo Île-de-France Mobilités es un programa financiado por Île-de-France Mobilités que ofrece dos tipos de aparcamiento para bicicletas:
- Autoacceso, espacios protegidos y libres
- Espacios cerrados y seguros bajo suscripciones
Pero sorpresa, si eres suscriptor de Navigo (anual, precios anuales para seniors, escuela Imagine R y estudiante de Imagine R), ¡la suscripción es gratuita!
Alquiler de coche: cuando tu pase se convierte en una llave de coche
Durante varios años, Île-de-France Mobilités ha estado impulsando una política sólida a favor de una movilidad más sostenible y ha estado luchando, en particular, contra la conducción en solitario (o conduciendo solo en vehículo) a través de una variedad de servicios de movilidad que ofrecen alternativas a los residentes de Île-de-France.
El car-sharing, es decir, la agrupación de una flota de vehículos para beneficio de los suscriptores, es una de estas alternativas que reduce específicamente el número de vehículos en circulación por la ciudad.
¿Cómo funciona?
El car-sharing te permite tener coche, durante todo el viaje, sin ser el propietario. El seguro o el mantenimiento son el defecto de la empresa de coche compartido. Para disfrutar de un coche, solo tienes que reservarlo y recogerlo.
¿Cuáles son las ventajas del pase Navigo?
Con tu pase Navigo, puedes reservar un vehículo de autoservicio desde tu teléfono (Android e iOS) y usar tu pase como llave para desbloquear el vehículo. ¡Como robarle helado a un niño!