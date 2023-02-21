¿Qué beneficios incluye tu pase Navigo?

+ 300 sedes asociadas

Hoy en día, hay más de 300 plazas, para todos los públicos, que ofrecen servicios, descuentos, entrada gratuita a ciertos eventos, invitaciones, reuniones, talleres y tarifas reducidas para los poseedores del preciado pase, en todo Île-de-France.

Entre ellos:

Cines y sus habitaciones oscuras (Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, la Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...)

(Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, la Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...) Museos de todo tipo (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Museo Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)

(Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Museo Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...) Teatros ansiosos por recibir vuestros aplausos (el Teatro Jean Vilar, el Théâtre des Chelles, el Teatro André Malraux, el Théâtre des Amandiers...)

(el Teatro Jean Vilar, el Théâtre des Chelles, el Teatro André Malraux, el Théâtre des Amandiers...) Múltiples y originales festivales (Sociedad del Pavo Real, Salón de la Livre Jeunesse, Rock en Seine, Amamos el Verde...)

(Sociedad del Pavo Real, Salón de la Livre Jeunesse, Rock en Seine, Amamos el Verde...) Lugares culturales y patrimoniales imprescindibles (Villa Savoye, la Opéra Garnier, la Basílica de Saint-Denis, el Centro Cultural Robert Desnos, el Château d'Auvers-sur-Oise, la BNF, etc.)

Una oferta que se enriquece cada año y evoluciona con la vida cultural regional.

¿Cómo aprovecharlo?

Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo. Solo necesitas un abono válido de temporada de Navigo (excluyendo Navigo Day, Easy, Discovery) en la fecha del evento o visita y... ¡Para presentarlo!