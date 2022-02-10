Calidad del servicio en tu transporte: una plataforma para solicitar tus reembolsos

Como parte de los contratos firmados con sus operadores, SNCF Transilien y RATP (un operador designa a una empresa encargada de la operación, trabajo y mantenimiento en una línea), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad en estas líneas. Si no se respetan, se imponen sanciones económicas a los operadores.

Como los primeros en verse afectados son los pasajeros, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, una campaña de doble reembolso para los suscriptores afectados de Navigo.