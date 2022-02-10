Calidad del servicio en tu transporte: una plataforma para solicitar tus reembolsos
Campañas de reembolso 2022
Como parte de los contratos firmados con sus operadores, SNCF Transilien y RATP (un operador designa a una empresa encargada de la operación, trabajo y mantenimiento en una línea), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad en estas líneas. Si no se respetan, se imponen sanciones económicas a los operadores.
Como los primeros en verse afectados son los pasajeros, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, una campaña de doble reembolso para los suscriptores afectados de Navigo.
¿Qué retrasos son elegibles para un reembolso?
¿Qué retrasos se ven afectados? Es simple y contractual: ¿menos del 80% de puntualidad en un eje durante al menos tres meses? Entonces es un retraso que puede ser reembolsado.
¿Qué campañas de reembolso en 2022?
En 2022, se lanzan dos campañas acumulativas de reembolsos en la plataforma dedicadas a reembolsos para compensar a los suscriptores, que abrirán pronto:
- La primera campaña está relacionada con problemas en la calidad del servicio de los metros y autobuses en los últimos cuatro meses de 2022 (causados en particular por la escasez de conductores)
- La segunda campaña se refiere a los objetivos de puntualidad de los operadores en cinco ejes de las líneas B y D del RER
Campaña "Calidad de servicio" para todos los suscriptores de Navigo
¿A quién le preocupa? Todos los residentes de Île-de-France con suscriptores de Navigo que hayan comprado al menos 3 meses de pase entre septiembre y diciembre de 2022 son elegibles para la campaña de reembolso de medio mes, ya que los metros y autobuses no han cumplido su objetivo para este periodo de fin de año debido a problemas de reclutamiento.
Suscriptores de Navigo: reembolsa hasta medio mes de suscripción
Apertura del andén del 14 de marzo al 20 de abril de 2023
Campaña de puntualidad contractual
Este año, 5 rutas de la red, operadas por SNCF y RATP en nombre de Île-de-France Mobilités, tienen una puntualidad inferior al 80% durante al menos 3 meses, lo que permite acceder a reembolsos para todas las personas que viven o trabajan en estas rutas:
- Medio mes de suscripción a Navigo: si has comprado al menos 3 meses de pase Navigo elegible durante los meses con menos del 80% de puntualidad
- 1 mes de suscripción a Navigo, si has comprado al menos 6 meses de pase Navigo elegible durante los meses con menos del 80% de puntualidad
Carreteras elegibles para reembolso en 2022
En la línea B del RER hacia el norte:
- Eje Aulnay-sous-Bois <> Aeropuerto Charles-de-Gaulle 2 TGV - más de 6 meses por debajo del 80%: reembolso de hasta 1 mes
- Eje de Aulnay <> Mitry-Claye - más de 6 meses por debajo del 80%: hasta 1 mes de reembolso
En la línea sur del RER B:
- Eje del Parque de Sceaux <> Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 6 meses por debajo del 80%: reembolso de hasta 1 mes
- Eje Bourg-la-Reine <> Robinson - 3 meses menos del 80%: reembolso de medio mes
En la línea D del RER:
- Eje Goussainville <> Creil- 3 meses menos del 80%: reembolso de medio mes
Suscriptores de Navigo: reembolsen hasta 1 mes de suscripción
Apertura del andén del 14 de marzo al 20 de abril de 2023
Una plataforma dedicada del 14 de marzo al 20 de abril de 2023
A partir del 14 de marzo, podrás iniciar sesión en una plataforma dedicada para presentar tus reclamaciones de reembolso por la campaña general y la campaña de puntualidad contractual por retrasos ocurridos en 2022.
¿El papel de la plataforma? Detalla todas las condiciones para elegirte a un reembolso y te guía durante todo el proceso, de forma sencilla.
¿Cómo sé si soy elegible para un reembolso?
Los paquetes elegibles para el reembolso son:
- Navigo anual
- Mes de Navigo
- Navigo Senior
- Imagina a R Student
- Imagina la escuela R
- Mes de la Solidaridad Navigo 75% y 50%
Desde la apertura de la plataforma el 14 de marzo y hasta el 20 de abril, podrás comprobar fácilmente tu elegibilidad.
¿Qué es un eje?
Infografía: ¿Qué es un "eje"?
En una red ferroviaria, un eje es una porción específica de la línea que conecta varias aglomeraciones
En una red ferroviaria, un eje es simplemente un tramo específico de la línea que conecta una o más aglomeraciones.
Ejemplo: el eje Mitry-Claye de Aulnay-sous-Bois <> , en la RER B
Hogar, lugar de trabajo: ¿qué dirección se elegirá?
El que elijas. Una vez demostrado, podrás presentar una solicitud de reembolso en relación con tu dirección de domicilio O tu lugar de trabajo.
¿Cuándo debo presentar mi solicitud de reembolso?
El andén estará abierto del 14 de marzo al 20 de abril de 2023.