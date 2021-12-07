Reto de Información de Pasajeros 2021: descubre a los ganadores
¿Desarrollar herramientas digitales concretas e innovadoras para la información de los pasajeros? Esta es una misión esencial para Île-de-France Mobilités, en estrecha colaboración con asociaciones de usuarios. Y la razón de ser del Passenger Information Challenge que, durante los últimos 3 años, ha estado ofreciendo a start-ups y profesionales de la movilidad un reto para acelerar el desarrollo de estas soluciones.
Tras los muy buenos resultados de la edición de 2020, que vio a 3 startups premiadas con el tema de la movilidad responsable, Île-de-France Mobilités ha lanzado una nueva edición de su Desafío de Información al Pasajero con el tema, este año, "optimizar el retorno de los usuarios al transporte".
Este desafío cuenta con 200.000 euros repartidos entre los 3 ganadores. Todos también se beneficiarán de la intervención de un experto digital que les ayude en diferentes aspectos de sus proyectos: marketing, finanzas, etc.
El jurado, que eligió a los tres ganadores, estaba formado por los equipos de Île-de-France Mobilités, asociaciones de usuarios y expertos digitales.
Tres ganadores para tres soluciones tecnológicas que inicialmente serán subvencionadas y apoyadas por Île-de-France Mobilités, antes de, quizás, estar disponibles para los pasajeros.
Descubre a los 3 ganadores de la edición 2021 del Reto de Información para Pasajeros
1º premio - Asistencia
¿Habrá gente en mi tren? Con Affluences, los pasajeros tendrán la respuesta en tiempo real.
Esta startup ofrece una solución para medir la carga a bordo.
En términos concretos, Affluence se basa en tecnología de escaneo en los trenes cuando llegan a la estación. La información puede compartirse con los pasajeros a través de las pantallas de los andenes o directamente en sus smartphones.
2º premio - Visitmoov
Eventos, espacios culturales y lugares turísticos: Île-de-France está llena de actividades y lugares para visitar. ¿Pero cómo se llega a eso? ¡ Usando Visitmoov !
Esta startup ha creado un algoritmo capaz de generar un itinerario turístico a medida, mediante APIs, que integra medios de transporte y puntos de interés... teniendo en cuenta en tiempo real las condiciones de transporte y las multitudes.
3º Premio - Rebobinado
¿Qué tiene de bonito tu viaje?
Con la aplicación móvil Rewind, descubre visitas guiadas con audio relacionadas con sitios turísticos cerca de las paradas/estaciones de tu ruta. Suficiente para enriquecer tus viajes en autobús o metro.