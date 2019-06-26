Aire acondicionado de transporte para mayor comodidad

Reacondicionamiento de trenes equipados con ventilación refrigerada

Los trenes que ya han sido renovados o lo serán pronto, en las líneas A y B del RER, se benefician de ventilación refrigerada.

Este sistema utiliza el aire exterior para producir una diferencia de unos pocos grados con la temperatura exterior. Se activa automáticamente mediante sondas, dependiendo de la temperatura.

Se recomienda mantener las ventanas cerradas durante el trayecto a bordo de trenes reacondicionados con ventilación refrigerada activada, ya que abrirlas hace que este sistema sea ineficaz.

Como parte de la renovación de los trenes de las líneas C y D, se planifican mejoras para reducir el impacto del calor a bordo, como filtros especiales en las ventanas que se podrán abrir y una modificación técnica de los techos de los trenes.