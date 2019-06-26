Aire acondicionado de transporte para mayor comodidad
Île-de-France Mobilités continúa desplegando aire acondicionado en el transporte. Metro: El 35% de los trenes estarán climatizados en 2019, y el 60% en 2025. Trenes: El 66% de los trenes estarán climatizados en 2019, y el 90% en 2025. Tranvía: el 90% de los trenes estaban climatizados en 2019 y el 100% en 2025.
Entrega de trenes con aire acondicionado
Los nuevos trenes ya entregados y en proceso de entrega se benefician de numerosas mejoras para mejorar el confort de los pasajeros, incluido el aire acondicionado.
Entre ellos se encuentran la Regio2N (para las líneas D, R y N), el RER NG (para las líneas D y E), pero también los trenes Franciliens, que continúan desplegándose en las líneas J, L y P con 3 trenes con aire acondicionado cada mes. En la línea C, algunos trenes ya cuentan con aire acondicionado.
1200 trenes estarán climatizados para 2025, y se invirtieron 17.000 millones de euros en la compra de nuevos trenes entre 2018 y 2030.
Reacondicionamiento de trenes equipados con ventilación refrigerada
Los trenes que ya han sido renovados o lo serán pronto, en las líneas A y B del RER, se benefician de ventilación refrigerada.
Este sistema utiliza el aire exterior para producir una diferencia de unos pocos grados con la temperatura exterior. Se activa automáticamente mediante sondas, dependiendo de la temperatura.
Se recomienda mantener las ventanas cerradas durante el trayecto a bordo de trenes reacondicionados con ventilación refrigerada activada, ya que abrirlas hace que este sistema sea ineficaz.
Como parte de la renovación de los trenes de las líneas C y D, se planifican mejoras para reducir el impacto del calor a bordo, como filtros especiales en las ventanas que se podrán abrir y una modificación técnica de los techos de los trenes.
Aire acondicionado en autobuses en Île-de-France
A partir de 2019, todos los autobuses encargados estarán climatizados
Hoy en día, uno de cada tres autobuses tiene aire acondicionado en Île-de-France, y todos los autobuses encargados por Île-de-France Mobilités desde este año estarán climatizados.Esta decisión sigue a trabajos realizados en consulta con FNAUT, destinados a definir las condiciones climáticas de confort adaptadas a los diferentes tipos de autobuses.