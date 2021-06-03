Soluciones sin contacto para viajar en Île-de-France
Navigo Easy y Navigo Liberté +: para viajeros ocasionales
Navigo Easy
Dedicado a viajeros muy ocasionales, el Navigo Easy es un pase sin contacto recargable en el que puedes cargar varios billetes de transporte, incluyendo billetes t+ individualmente o en libretos (tarifa completa o reducida), billetes para aeropuertos (RoissyBus y OrlyBus) pero también billetes especiales (Navigo Day, pase anticontaminación, etc.).
El Navigo Easy pass no es nominativo, puede prestarse a otras personas.
El Navigo Easy pass se vende en las taquillas de las estaciones de Île-de-France y puede recargarse en los mostradores de billetes, máquinas expendedoras o usando el teléfono con la aplicación Île-de-France Mobilités.
Navigo Liberté +
Navigo Liberté + es un nuevo servicio de viaje gratuito: permite viajar en transporte público y que te cobren el mes siguiente por los viajes realmente realizados.
Actualmente, Navigo Liberté + se despliega en el perímetro geográfico del billete t+ (RER en París, metro, autobús, Tzen y tranvía), en el funicular Montmartre, OrlyBus y RoissyBus.
No más colas: te suscribes al servicio, viajas y ya está.
Te beneficias de tarifas ventajosas (1,69 € por viaje en autobús o metro) y los transbordos serán gratuitos entre autobús y metro (o entre tranvía y metro).
El billete SMS para autobuses
No hace falta cambio: ¡ahora puedes comprar tu billete de autobús en cualquier parte de Île-de-France usando tu teléfono! Al enviar un código al 93100, recibirás un ticket en forma de SMS y te cargarán directamente de tu factura del móvil
Ahorra tiempo recargando tus entradas desde tu smartphone
¿Estás usando un smartphone que funcione con Android o iOS? La buena noticia es que podrás comprar tus billetes de transporte sin contacto, directamente en tu dispositivo (y por tanto sin tener que hacer cola en una terminal).
Ve a la app de Île-de-France Mobilités, pestaña "Comprar" y déjate guiar.