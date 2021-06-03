Soluciones sin contacto para viajar en Île-de-France

Navigo Easy y Navigo Liberté +: para viajeros ocasionales

Navigo Easy

Dedicado a viajeros muy ocasionales, el Navigo Easy es un pase sin contacto recargable en el que puedes cargar varios billetes de transporte, incluyendo billetes t+ individualmente o en libretos (tarifa completa o reducida), billetes para aeropuertos (RoissyBus y OrlyBus) pero también billetes especiales (Navigo Day, pase anticontaminación, etc.).

El Navigo Easy pass no es nominativo, puede prestarse a otras personas.