Paquete Imagine R 2025-2026: suscripción online

Imagine R 2025-2026: suscríbete ahora, directamente en línea

Imagina paquetes R

Imagine R es un paquete anual de "todas las zonas" válido en toda la región de Île-de-France destinado a:

  • Niños menores de 11 años (el 31 de diciembre del año de suscripción) residentes en Île-de-France: este es el paquete Imagine R Junior a 24,80 euros/año.
  • Para escolares, estudiantes menores de 26 años (al 1 de septiembre del año de suscripción) residentes en Île-de-France: este es el paquete imagine R Scolaire/étudiant) a 392,30 euros/año.

¿Cómo sé qué paquete Imagine R es el adecuado para mí?

¿Eres un colegial, un estudiante de secundaria, un estudiante de instituto, un estudiante, un aprendiz?

Para descubrir qué paquete Imagine R es el adecuado para ti, ¡nada podría ser más sencillo! Ve a la página de simulación e introduce tus datos.

¿Cómo me suscribo al paquete Imagine R?

  1. Ve a tu espacio personal de Navigo
  2. Rellena el formulario y déjanos guiarte

Con:

  • Una foto reciente del titular (en el caso de una primera suscripción);
  • Solo para estudiantes, un certificado de matrícula o escolarización 2025-2026;
  • Para los becarios, la notificación de la concesión de becas para el año 2025-2026;
  • Para los aprendices, el justificante de formación debe especificar el tipo de formación seguida (inicial o continua) y el tipo de contrato de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje)! No estar en un contrato de profesionalización;
  • Para el paquete Imagine R Junior, prueba de identidad ;
  • Un medio de pago.

Suscribirme a un paquete de Imagine R por primera vez: ¡el tutorial en vídeo!

Para poder ver este vídeo, debe

Renovar un plan, imagina R: ¡el tutorial en vídeo!

Para poder ver este vídeo, debe

¿Cuáles son las ventajas de mi pase Imagine R?

Más que una simple clave para viajar a todas partes y es ilimitado con transporte público en la región de París, el paquete imagine R también es acceso al compromiso, la escucha y la cultura :

... ¡imagina que R acompaña a los jóvenes en su búsqueda de sentido, descubrimiento, sorpresas y experiencias!