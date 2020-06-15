Paquete Imagine R 2025-2026: suscripción online
Imagine R 2025-2026: suscríbete ahora, directamente en línea
Imagina paquetes R
Imagine R es un paquete anual de "todas las zonas" válido en toda la región de Île-de-France destinado a:
- Niños menores de 11 años (el 31 de diciembre del año de suscripción) residentes en Île-de-France: este es el paquete Imagine R Junior a 24,80 euros/año.
- Para escolares, estudiantes menores de 26 años (al 1 de septiembre del año de suscripción) residentes en Île-de-France: este es el paquete imagine R Scolaire/étudiant) a 392,30 euros/año.
¿Cómo sé qué paquete Imagine R es el adecuado para mí?
¿Eres un colegial, un estudiante de secundaria, un estudiante de instituto, un estudiante, un aprendiz?
Para descubrir qué paquete Imagine R es el adecuado para ti, ¡nada podría ser más sencillo! Ve a la página de simulación e introduce tus datos.
¿Cómo me suscribo al paquete Imagine R?
- Ve a tu espacio personal de Navigo
- Rellena el formulario y déjanos guiarte
Con:
- Una foto reciente del titular (en el caso de una primera suscripción);
- Solo para estudiantes, un certificado de matrícula o escolarización 2025-2026;
- Para los becarios, la notificación de la concesión de becas para el año 2025-2026;
- Para los aprendices, el justificante de formación debe especificar el tipo de formación seguida (inicial o continua) y el tipo de contrato de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje)! No estar en un contrato de profesionalización;
- Para el paquete Imagine R Junior, prueba de identidad ;
- Un medio de pago.
Suscribirme a un paquete de Imagine R por primera vez: ¡el tutorial en vídeo!
Renovar un plan, imagina R: ¡el tutorial en vídeo!
¿Cuáles son las ventajas de mi pase Imagine R?
Más que una simple clave para viajar a todas partes y es ilimitado con transporte público en la región de París, el paquete imagine R también es acceso al compromiso, la escucha y la cultura :
- Movilidad comprometida con 2 viajes de coche compartido al día
- Compromiso asociativo
- Número de Ayuda
- Librería joven
... ¡imagina que R acompaña a los jóvenes en su búsqueda de sentido, descubrimiento, sorpresas y experiencias!