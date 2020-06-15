Paquete Imagine R 2025-2026: suscripción online

¿Cómo sé qué paquete Imagine R es el adecuado para mí?

¿Eres un colegial, un estudiante de secundaria, un estudiante de instituto, un estudiante, un aprendiz?

Para descubrir qué paquete Imagine R es el adecuado para ti, ¡nada podría ser más sencillo! Ve a la página de simulación e introduce tus datos.