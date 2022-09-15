Días Europeos del Patrimonio 2022: ¿te dejamos aquí?
Días Europeos del Patrimonio: cuando lo extraordinario se abre a todos
Cruzar la Île-de-France por un máximo de 4 euros* está bien. Pero cruzar la Île-de-France para descubrir lugares maravillosos que suelen estar cerrados al público, por un máximo de 4 euros*, es mejor.
Los días 17 y 18 de septiembre de 2022 tendrán lugar los 39º Días Europeos del Patrimonio : y este año de nuevo, aprovechad para sorprenderos —muy cerca de casa, o incluso al otro extremo de la región— porque durante estos dos días, varios cientos de lugares, a menudo sin precedentes, os abren sus puertas.
¿Ejemplos de visitas excepcionales?
- Tras bambalinas de la reconstrucción de la catedral de Notre-Dame, en París (75)
- Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, en Versalles (78)
- Casa de Jean Cocteau, en Milly La Forêt (91)
- Una caseta de señales ferroviaria, en La Défense (92)
- Sitio de mantenimiento y señalización de Chanzy de la RATP en Montreuil (93)
- Una central geotérmica, en Ivry-sur-Seine (94)
- Una fragua que no se había vuelto a encender desde su cierre en 1998 en Herblay-sur-Seine (95)
Dos días para maravillarse... y promover el patrimonio sostenible
Para esta edición 2022 de los Días Europeos del Patrimonio, se ha elegido el tema del patrimonio sostenible. El objetivo es destacar iniciativas que permitan conciliar la restauración del patrimonio cultural con la preservación de los recursos naturales.
Una preservación de los recursos naturales que también implica la práctica de la movilidad responsable.
Por ti, que usas transporte público, coche compartido, bici o coche compartido. Y por nosotros, Île-de-France Mobilités, acelerando la introducción de equipos cada vez más limpios.
¿Y el resto del año entonces?
Dos días excepcionales en septiembre son maravillosos. ¿Pero sabías que, durante todo el año, el patrimonio cultural de la región de Île-de-France sigue estando abierto para ti, gracias a las ventajas culturales de tu pase Navigo?
Un verdadero pase cultural, tu Navigo te permite beneficiarte de tarifas reducidas, degresivas (o incluso gratuitas) de más de 300 socios culturales en Île-de-France.
Cuando se cuenta la herencia en tu línea: ¡feliz!
Y para disfrutar aún más de los lugares excepcionales de la Île-de-France... Sin desviarte de tu ruta habitual, descarga rápidamente la aplicación móvil de Happy.
Castillos, monumentos, museos o casas de artistas, parques y bosques... Con solo unos clics, la app te lleva a través del espacio y el tiempo con más de 700 relatos históricos cortos.
Entonces, ¿qué puerta vas a empujar este fin de semana?
* Tarifa válida para cualquier billete de origen-destino vendido en el carnet de carnet. El precio unitario es de 5 €. Los billetes de origen hacia o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle no están sujetos a estas tarifas