Lanzamiento de la segunda edición del Reto de Información al Pasajero

Presentación del Desafío de Información al Pasajero 2020: movilidad responsable

Lanzado en 2019 en colaboración con la región de Île-de-France, el Desafío de Información de Pasajeros de Île-de-France Mobilités está abierto a todos los actores que deseen ofrecer soluciones innovadoras y concretas (start-ups, pymes, operadores de movilidad, etc.) a cuestiones de Información al Pasajero.

El tema de la edición 2020 es la movilidad responsable y ofrece a los candidatos la oportunidad de trabajar en soluciones que aborden los problemas actuales de salud, sociales y medioambientales y que cumplan con las expectativas de los pasajeros en cuanto a información lo más fielmente posible.