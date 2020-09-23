Lanzamiento de la segunda edición del Reto de Información al Pasajero
Presentación del Desafío de Información al Pasajero 2020: movilidad responsable
Lanzado en 2019 en colaboración con la región de Île-de-France, el Desafío de Información de Pasajeros de Île-de-France Mobilités está abierto a todos los actores que deseen ofrecer soluciones innovadoras y concretas (start-ups, pymes, operadores de movilidad, etc.) a cuestiones de Información al Pasajero.
El tema de la edición 2020 es la movilidad responsable y ofrece a los candidatos la oportunidad de trabajar en soluciones que aborden los problemas actuales de salud, sociales y medioambientales y que cumplan con las expectativas de los pasajeros en cuanto a información lo más fielmente posible.
El día de lanzamiento del Challenge se organizó el 6 de octubre de 2020. Este momento destacado fue una oportunidad para presentar a los candidatos los retos y necesidades relacionados con el tema, así como con las modalidades.
Los ganadores de la edición de 2020 recibirán una beca y un apoyo dedicado para continuar el desarrollo de su solución mediante un experimento en la red de Île-de-France.
Problemas de salud
La pandemia actual ha cambiado el comportamiento de los usuarios e introducido nuevos usos del transporte. Ahora es esencial ofrecer soluciones adaptadas a la situación sanitaria de nuestros desplazamientos (regulación de las multitudes, distanciamiento, etc.), pero también fomentar la actividad física y la vida activa en la ciudad a largo plazo.
Cuestiones medioambientales
La movilidad del mañana pretende ser más ecológica, acompañando una conciencia colectiva del impacto ambiental de nuestras elecciones diarias de movilidad: desarrollar una movilidad responsable desde el punto de vista del usuario (tomar conciencia del impacto ambiental de la movilidad), pero también para los productores de servicios digitales (ecodiseño de servicios digitales).
Cuestiones sociales
En este contexto, también es esencial movilizar la solidaridad entre los usuarios para mejorar el acceso a la información y a las personas con restricciones de viaje.
Registro para el Desafío de Información al Pasajero y documentos útiles
Tienes hasta el 6 de noviembre a las 23:59 para presentar tu solicitud para el Desafío a través del formulario que aparece a continuación.
¿Necesitas ayuda? Puedes consultar las preguntas frecuentes, actualizadas tras las preguntas de los participantes en la reunión informativa:
¿No pudiste ir a la reunión de inicio? No te preocupes, puedes ver el vídeo:
Los ganadores del Reto de Información al Pasajero 2020 se anunciaron el 12/08/2020; visita esta página para saber más:
Descubre más sobre la edición anterior: