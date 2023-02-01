Noticias similares

Con motivo del Día de San Valentín de 2023, tu red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona de Grand Melun te ofrece la oportunidad de emitir tus declaraciones en las pantallas de los vehículos durante el día 14 de febrero.

¿CÓMO HACERLO?

Es muy sencillo, mándanos un mensaje privado en Twitter @Melun_IDFM:

> Tu nombre de pila

> El nombre de pila del destinatario

> El mensaje a emitir (máximo 200 caracteres)*

> La línea de autobús en cuestión

>>> Antes del 9 de febrero de 2023

Los primeros 3 mensajes recibidos de cada línea se emitirán y recibirás una confirmación por mensaje privado de la publicación efectiva.

*Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier mensaje que se considere inadecuado.