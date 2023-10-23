Noticias similares

Cada noche a partir de las 22:00, tienes la posibilidad de pedir al conductor de tu autobús que te pare lo más cerca posible de tu destino, entre dos paradas.
¿Por qué parar entre dos paradas de autobús?
Esto ayuda a combatir la sensación de inseguridad que se puede sentir por la tarde y por la noche, cuando no resulta reconfortante caminar solo por calles desiertas.
También puede acercarte a tu destino y, por tanto, reducir tu tiempo de caminata a altas horas.
¿Dónde puedo bajarme?
La parada solicitada debe estar en la ruta de la línea, entre dos puntos de parada.
Entonces depende del conductor decidir el lugar exacto donde bajarse, lo más cerca posible de tu destino, por supuesto, pero también bien iluminado, con buena visibilidad y un camino peatonal cerca.
¿Cómo indico dónde quiero bajar?
Solo tienes que avisar al conductor cuando subas al autobús. Luego sugerirán el mejor lugar para bajar del autobús de forma segura.