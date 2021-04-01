Noticias similares

Línea 480 (antigua línea 8): Autobuses cada 30 minutos, todos los días, durante todo el año, hasta la medianoche del 30

Entre la estación Villeneuve-Saint-Georges y el aeropuerto de Orly, la línea 480 (anteriormente línea 8) circulará ahora con una frecuencia idéntica de 30 minutos durante todo el día, de 5:30 a 00:30 a.m.

¡El horario de apertura es el mismo durante todo el año!