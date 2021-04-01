Noticias similares

Una nueva numeración para acompañar la llegada del tranvía T9
- Tu línea 9 se convierte en la línea 282
- Tu línea 8 se convierte en la línea 480
- Tu línea 2 se convierte en la línea 482
- Tu línea 3 se convierte en la línea 483
- ¡Tu línea UNICORN mantiene el mismo nombre!
Descubre la nueva ruta de la línea 482 (antigua línea 2)
La línea 482 da servicio a varias paradas nuevas, entre ellas:
- Ayuntamiento de Orly
- Puente Rungis (RER C)
- El centro comercial Belle Epine con paradas Belle Epine Nord y Belle Epine Sud
Principales paradas de la línea: Belle Epine, Pont de Rungis (RER C), Mairie d'Orly, Gaston Viens (T9), centro de Villeneuve-le-Roi (Place Amédée Soupault), estación Villeneuve le Roi, Place Paul Bert, Place Jeanne d'Arc
La línea 482 circula de lunes a domingo, con:
- De lunes a viernes: de 5 a 22 horas, 1 autobús cada 15 minutos en horas punta y cada 30 minutos en horas punta entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc y Mairie d'Orly.
Entre las 10 de la mañana y las 19:30, un autobús cada 30 minutos te lleva al centro comercial Belle Epine, en Thiais.
- Sábado: de 5 a.m. a 10 p.m., 1 autobús cada 30 minutos a 1 a.m.
- Domingos y festivos: de 8 a.m. a 8 p.m.
¡Las mismas horas se aplican durante todo el año!
Línea 480 (antigua línea 8): Autobuses cada 30 minutos, todos los días, durante todo el año, hasta la medianoche del 30
Entre la estación Villeneuve-Saint-Georges y el aeropuerto de Orly, la línea 480 (anteriormente línea 8) circulará ahora con una frecuencia idéntica de 30 minutos durante todo el día, de 5:30 a 00:30 a.m.
¡El horario de apertura es el mismo durante todo el año!
Paradas principales de la línea 480: Aeropuerto de Orly, Porte de l'Essonne (T7), estación Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, estación Villeneuve-Saint-Georges
Línea 483 (antigua línea 483): autobuses hasta la 1:30 a.m. los viernes y sábados
A partir del 12 de abril, la línea 483 circulará más tarde los viernes y sábados por la noche con:
- Desde la estación de Choisy-le-Roi, salidas adicionales a la 1:02, 1:22 y 1:42 am
- Salida de la estación Villeneuve-Saint-Georges, salidas adicionales a la 1:02 am, 1:22 am y 1:42 am.
Estación de tren de Choisy-le-Roi, estrella roja Lisle (T9), instituto Thiais, Gaston Viens (T9), Ayuntamiento de Orly (parada JJ Rousseau), estación de Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, estación Villeneuve-Saint-Georges
A partir del lunes 12 de abril se aplicarán nuevos horarios en vuestras líneas 282 (antigua línea 9) y en vuestra línea LICORNE