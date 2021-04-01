Noticias similares

Desde el 12 de abril de 2021, su red de autobuses cambia con la llegada del tranvía T9.

Publicado el

Lectura 2 min

Nuevos números, nuevas rutas, nuevas frecuencias, nuevos horarios: vuestra red de autobuses se está transformando en el Val-de-Marne.

Una nueva numeración para acompañar la llegada del tranvía T9

  • Tu línea 9 se convierte en la línea 282
  • Tu línea 8 se convierte en la línea 480
  • Tu línea 2 se convierte en la línea 482
  • Tu línea 3 se convierte en la línea 483
  • ¡Tu línea UNICORN mantiene el mismo nombre!

Descubre la nueva ruta de la línea 482 (antigua línea 2)

La línea 482 da servicio a varias paradas nuevas, entre ellas:

Mapa de la línea 482 (antigua línea 2) - entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc y Thiais - Belle Epine

Principales paradas de la línea: Belle Epine, Pont de Rungis (RER C), Mairie d'Orly, Gaston Viens (T9), centro de Villeneuve-le-Roi (Place Amédée Soupault), estación Villeneuve le Roi, Place Paul Bert, Place Jeanne d'Arc

La línea 482 circula de lunes a domingo, con:

  • De lunes a viernes: de 5 a 22 horas, 1 autobús cada 15 minutos en horas punta y cada 30 minutos en horas punta entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc y Mairie d'Orly.
    Entre las 10 de la mañana y las 19:30, un autobús cada 30 minutos te lleva al centro comercial Belle Epine, en Thiais.
  • Sábado: de 5 a.m. a 10 p.m., 1 autobús cada 30 minutos a 1 a.m.
  • Domingos y festivos: de 8 a.m. a 8 p.m.

¡Las mismas horas se aplican durante todo el año!

Descarga el horario de la línea 482

Línea 480 (antigua línea 8): Autobuses cada 30 minutos, todos los días, durante todo el año, hasta la medianoche del 30

Entre la estación Villeneuve-Saint-Georges y el aeropuerto de Orly, la línea 480 (anteriormente línea 8) circulará ahora con una frecuencia idéntica de 30 minutos durante todo el día, de 5:30 a 00:30 a.m.

¡El horario de apertura es el mismo durante todo el año!

Descarga el horario de la línea 480

Paradas principales de la línea 480: Aeropuerto de Orly, Porte de l'Essonne (T7), estación Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, estación Villeneuve-Saint-Georges

Línea 483 (antigua línea 483): autobuses hasta la 1:30 a.m. los viernes y sábados

A partir del 12 de abril, la línea 483 circulará más tarde los viernes y sábados por la noche con:

  • Desde la estación de Choisy-le-Roi, salidas adicionales a la 1:02, 1:22 y 1:42 am
  • Salida de la estación Villeneuve-Saint-Georges, salidas adicionales a la 1:02 am, 1:22 am y 1:42 am.
Descarga el horario de la línea 483

Estación de tren de Choisy-le-Roi, estrella roja Lisle (T9), instituto Thiais, Gaston Viens (T9), Ayuntamiento de Orly (parada JJ Rousseau), estación de Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, estación Villeneuve-Saint-Georges

A partir del lunes 12 de abril se aplicarán nuevos horarios en vuestras líneas 282 (antigua línea 9) y en vuestra línea LICORNE

Descarga el horario de la línea 282
Descargue la hoja de horarios de la línea LICORNE
Reorganización de las líneas de autobús 282, 480, 482, 483 y Licorne

Noticias similares