Noticias similares

Desde el 1 de agosto, ¡vuestras líneas de autobús en el Mantois cambiarán sus coordenadas!

Las redes Tam y Combus dan paso a una red unificada, para un mejor servicio al territorio. ¡También puedes beneficiarte de una mejor información para los pasajeros gracias a los nuevos métodos de contacto de Île-de-France Mobilités!

¿Necesitas información sobre tus líneas? ¡Así es como puedes contactarnos!

Desde el 1 de agosto, nuevos medios de comunicación:

  • la solicitud de Île-de-France Mobilités
  • El sitio iledefrance-mobilites.fr
  • La cuenta de Twitter @mantois_IDFM
  • por teléfono al 01 30 94 77 77

Ahora es posible mantenerse al día con las noticias de tus líneas de autobús en el Mantois en la sección actual de "noticias" del portal regional de Île-de-France Mobilités, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités o accediendo a la cuenta de Twitter @mantois_idfm desde el 1 de agosto: nuevos horarios, distracciones, eventos relacionados con la movilidad en el territorio, etc. Nuestros agentes podrán responder a todas tus preguntas.

¡Nos vemos pronto en nuestras líneas en Mantois!

