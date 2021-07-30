Noticias similares

Ahora es posible mantenerse al día con las noticias de tus líneas de autobús en el Mantois en la sección actual de "noticias" del portal regional de Île-de-France Mobilités, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités o accediendo a la cuenta de Twitter @mantois_idfm desde el 1 de agosto: nuevos horarios, distracciones, eventos relacionados con la movilidad en el territorio, etc. Nuestros agentes podrán responder a todas tus preguntas.

¡Nos vemos pronto en nuestras líneas en Mantois!