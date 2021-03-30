Noticias similares

¡Ven a conocer a nuestros agentes de información!

Para ofrecerte la mejor información sobre las nuevas funciones que se implementarán el 12 de abril en tus líneas de autobús, nuestros agentes de información estarán presentes en varios lugares emblemáticos de tu red:

en la parada Gaston Viens:

Miércoles 31 de marzo de 15:00 a 18:00 / viernes 2 de abril de 7:00 a 10:00 / Martes 6 Varil de 15:00 a 18:00 / viernes 9 de abril de 15:00 a 18:00.

Miércoles 31 de marzo de 15:00 a 18:00 / viernes 2 de abril de 7:00 a 10:00 / Martes 6 Varil de 15:00 a 18:00 / viernes 9 de abril de 15:00 a 18:00. en la parada de Rouget de Lisle:

Lunes 29 de marzo de 15:00 a 18:00 / martes 30 de marzo de 7:00 a 10:00 / miércoles 7 de abril de 7:00 a 10:00 y jueves 8 de abril de 15:00 a 18:00

Lunes 29 de marzo de 15:00 a 18:00 / martes 30 de marzo de 7:00 a 10:00 / miércoles 7 de abril de 7:00 a 10:00 y jueves 8 de abril de 15:00 a 18:00 en el mercado de Villeneuve-le-Roi: domingo 4 de abril de 8:00 a 13:00, en el número 63 de la rue du Général de Gaulle

en la estación de Villeneuve-Saint-Georges: jueves 8 de abril de 7 a 10 a.m.

Nuevos autobuses

Dispondrán de todos los nuevos horarios de la red de autobuses: