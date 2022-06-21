Noticias similares

Para estar informado del tráfico en tus líneas en tiempo real, ¡suscríbete a la app Île-de-France Mobilités!

¡Suscríbete a las alertas de tráfico, es sencillo!

La alerta de tráfico te permite informarte en tiempo real del estado del tráfico de tu red, pero también de desviaciones próximas.

Te permite anticipar tus viajes o encontrar una solución alternativa para el aplazamiento en caso de interrupciones imprevistas.

Para suscribirse es muy sencillo:

1/ Crea tu cuenta para que tus líneas aparezcan en "favoritos"

2/ En la solicitud o en la web de Île-de-France Mobilités, selecciona tu línea en la sección ME MOVE > Horarios

3/ Haz clic en la pequeña campanita de "alerta"

4/ También puedes establecer los días y horas de recepción de tus alertas

Es sencillo y útil, ¡no esperes más para suscribirte!

