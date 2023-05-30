Noticias similares

Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2023 , que tendrá lugar el sábado 3 de junio, vuestra red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona del Vallée de Montmorency os invita a conocer a nuestros equipos el miércoles 7 de junio de 16:00 a 19:00 en la estación Enghien-les-Bains.

¿Una rueda pinchada o una bicicleta descarrilada? Lleva tu bicicleta a nuestro puesto de reparación de bicicletas.

Fue una oportunidad para hablar con nuestros equipos y descubrir toda la oferta de movilidad blanda de la región y los servicios que ofrece Île-de-France Mobilités en términos de viajes más ecológicos.

¡No esperes más! Nos vemos el miércoles 7 de junio de 16:00 a 19:00 en la estación Enghien-les-Bains.

Mantenimiento y diagnóstico gratuitos de la bicicleta de 16:00 a 19:00 por parte de Solicycle.

Para más información o para hacer tus preguntas, visita la cuenta de Twitter: @Mtmorency_IDFM.