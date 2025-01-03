Noticias similares

¿Cómo participar?

Desde el 3 de noviembre hasta el final del reto : Regístrate en la página dedicada para participar en el sorteo e intenta ganar vales al final del reto. ¡Los primeros 245 inscritos en el reto recibirán una entrada extra para el cine!

: Regístrate en la página dedicada para participar en el sorteo e intenta ganar vales al final del reto. ¡Los primeros 245 inscritos en el reto recibirán una entrada extra para el cine! Del 3 al 30 de noviembre : Intentad alcanzar colectivamente el objetivo de 685.000 validaciones en las líneas que circulan por vuestro territorio.

: Intentad alcanzar colectivamente el objetivo de 685.000 validaciones en las líneas que circulan por vuestro territorio. Del 1 al 14 de diciembre : ¡Es hora del sorteo y del anuncio de los ganadores!

¿Quién puede participar?

Todos los viajeros mayores de 4 años, que vivan o trabajen en el territorio donde se celebra el reto y que posean un billete de transporte válido durante el periodo podrán participar e intentar ser sorteados entre los 3 afortunados ganadores de su territorio.