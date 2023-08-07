Noticias similares

Desde el 4 de septiembre de 2023, Île-de-France Mobilités está cambiando la oferta de autobuses en la zona de Grand Melun. Esta nueva oferta forma parte del programa para desarrollar la oferta de autobuses a escala regional.
Nuevas rutas más convenientes
Línea 3607:
- Las líneas C y N se unen y se convierten en la línea 3607 por simplicidad.
- Un mejor servicio al parque empresarial Vaux-le-Pénil con un autobús cada 15 minutos de lunes a viernes de 5:30 a 9:30 y de 16:00 a 19:30.
- Una frecuencia mantenida en 30 minutos entre la parada "Péguy" y la estación de Melun.
- La terminal de la línea se encuentra ahora en la parada "Vaux Pleins Vents".
Línea 3610:
- Un enlace nuevo, sencillo y directo entre el centro de la ciudad y la estación de Melun, así como los municipios de Vaux-le-Pénil y Livry-sur-Seine.
- Mejor servicio a la estación de Livry-sur-Seine y a los distritos del sur de Vaux-le-Pénil
- Hay autobuses durante todo el año, cada 30 minutos desde las 6:15 hasta las 8:45 hasta la estación de Melun, de 17:45 a 19:45 desde la estación y cada hora fuera de las horas punta.
- Un autobús cada hora los sábados de 6 de la mañana a 19:30.
Línea 3613:
- La línea T pasa a ser la línea 3613 con una nueva terminal en la parada "Centre commercial de Rubelles".
- Un autobús cada 30 minutos de 6 a 9:30 y de 16:30 a 20:30.
- Un nuevo servicio con el Tertre de Chérisy.
La oferta de tus líneas se adapta mejor a tus viajes diarios
Línea 3605:
- Disfruta de un autobús cada 15 minutos de lunes a viernes de 5:30 a 20:00.
Línea 3608:
- El servicio directo entre Vaux-le-Pénil y la estación de Melun se reforzó por la mañana con 3 autobuses adicionales.
Línea 3611:
- No habrá más autobuses entre las 6:30 y las 9:00 y las 17:30 entre el ecodistrito de Woodi y la estación de Melun, con 12 viajes adicionales.