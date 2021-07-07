Noticias similares

En la línea 37, en la localidad de Montmagny, se operarán 4 nuevas paradas para acceder a la Universidad Sorbona-Paris-Nord y al Centro Comercial Les Sablons.
Mapa de la nueva ruta de la línea 37 entre Gare d'Epinay-sur-Seine y Les Flanades T5: 1 parada se modifica: "Gare d'Epinay-Villetaneuse" pasa a llamarse "Les Arcades" y se darán servicio a cuatro nuevas paradas: "Gare d'Epinay-Villetaneuse", "Les Sablons", "Avenue du Maroc - Université" y "Centre Commercial Les Sablons"; se eliminan las paradas "Pont TLN" y "Chapelle Sainte Thérèse".