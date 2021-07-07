Noticias similares

En la línea 37, en la localidad de Montmagny, se operarán 4 nuevas paradas para acceder a la Universidad Sorbona-Paris-Nord y al Centro Comercial Les Sablons.

La parada "Gare d'Épinay-Villetaneuse" pasa a llamarse "Les Arcades", y las paradas "Pont TLN" y "Chapelle Sainte-Thérèse" dejarán de ser atendidas; se pueden consultar las paradas "Gare d'Épinay-Villetaneuse" y "08 Mai 45".