Noticias similares

Como la seguridad es la prioridad de todos, las carreras escolares ahora se realizarán en autobús. Todos los estudiantes estarán sentados y asegurados. ¡TEN CUIDADO, EL CINTURÓN DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIO PARA TODOS!

Para permitir que todos los estudiantes puedan ser atendidos, se realizan cambios (viajes adicionales, cambios en las rutas, etc.)

Línea 3303:

Creación de 2 nuevas carreras escolares, una doble carrera a partir de las 7:50 de Zac des Tournesols y una carrera a partir de las 8:33 desde la parada de Les Bordes, que dará servicio a la estación de tren y al Triolet College para regresar más tarde al E. Triolet College.

Modificación de la carrera escolar de las 16:20: Los estudiantes de Elsa Triolet College que viven en Esmans y La Brosse Montceaux tendrán que tomar la línea 3310 (salida a las 16:20 del colegio)

Cancelación de las carreras escolares a las 12:25 y 17:12 desde la estación Montereau: los estudiantes tendrán que hacer excursiones escolares en la línea 3315

Línea 3304 :

Modificación del recorrido escolar de las 7:53 a.m.: Los estudiantes que viven en Petit Buisson, Gardeloup, Nanon y Merlange tendrán que tomar ahora la línea 3307 (salida a las 7:52 a.m. Petit Buisson)

Creación de una carrera escolar a las 8:45 a.m. para permitir que los estudiantes regresen más tarde al Collège P. Eluard y al Lycée Malraux.

Línea 3305:

Creación de 3 nuevas carreras escolares por la noche (doblaje) para atender el Lycée Malraux y el Collège P. Eluard, la Rue de la Garenne y Bas Clos.

Línea 3306:

Creación de una carrera escolar adicional por la mañana. Todos los itinerarios han sido modificados. No habrá más correspondencia que entablar en el Ayuntamiento de Marolles sur Seine.

Sustitución de las carreras escolares de 12:55 y 15:55 los miércoles por el TàD Est (-> reservas en https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ o en la app TàD Île-de-France Mobilités)

Línea 3307 :

Creación de 2 nuevas carreras escolares (doblaje) por la noche que sirven al Lycée Malraux y al Collège P. Eluard.

Sustitución de las carreras escolares a las 17:10 y 16:00 desde Forges Bourg por el TàD Ouest (-> Reservas en https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ o en la app TàD Ile-de-France Mobilités)

Línea 3310:

Creación de una carrera directa adicional para el Lycée A. Malraux y creación de una nueva raza para permitir que los estudiantes regresaran a sus escuelas más adelante.

Creación de una nueva carrera escolar a las 16:20 desde el Collège E. Triolet (anteriormente operada en la línea 3303)

Modificación de la carrera de las 17:25 comenzando en el Lycée G. Eiffel. Los estudiantes de Gustave Eiffel tendrán que tomar la línea 3315 para una conexión en la estación de Montereau. Se creará un doblaje para esta carrera y se modificarán las rutas.

Línea 3315: