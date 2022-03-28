Noticias similares

¿Viaja en las líneas de autobús de Marne-la-Vallée y le gustaría contribuir a mejorar la calidad del servicio?

Te ofrecemos la oportunidad de convertirte en un INDICADOR DE LÍNEA de la red. Viajáis regularmente por la red, así que sois embajadores de un mejor transporte público a diario .

Este sistema fue creado por la Asociación FNAUT (Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte) en colaboración con Île-de-France Mobilités y los Transporters.

¿En qué consiste?

Nos enviamos tus testimonios diarios, tu "experiencia de viajero".

Vuestros comentarios son valiosos y nos ayudan a mejorar la calidad de vuestros viajes.

¿Cómo?

Regístrate gratis por correo electrónico enviando tu primer testimonio usando el formulario de abajo