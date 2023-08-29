Noticias similares

¡Semana de la Movilidad, en la zona de Bus Seine Grand Orly!

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, nuestros equipos estarán en vuestra reunión del 16 al 24 de septiembre, cerca de vuestras paradas de autobús en la zona de Seine Grand Orly, así como en vuestras estaciones de tranvía T9.



El objetivo de estas reuniones es proporcionarte información sobre tus trayectos diarios por tu territorio, guiándote hacia soluciones de movilidad sostenible como el transporte público.



¿Tienes alguna pregunta o tema que te gustaría tratar?

Ya sea sobre tus viajes de transporte, sugerencias para mejorar u otros... ¡Estamos aquí para hablar contigo!

Descubre ahora nuestro calendario de asistencia y las diferentes opciones disponibles para acceder a él: