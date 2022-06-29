Noticias similares

¡Novedad en el sector de Mantois para el inicio del curso 2022!

A partir del 29 de agosto de 2022, durante el día y por la tarde, tu red operará en el sector de Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville y te ofrecerá soluciones de movilidad adaptadas a tus desplazamientos.

Durante el día, mejoras en tus líneas de autobús que sirven a Buchelay, Magnanville y Mantes-la-Ville.

 

·       Línea I: Estación de autobuses de Mantes-la-Ville - Estación de autobuses de Mantes-la-Ville

Nuevo, tu línea integra la oferta de la línea J y funciona los domingos. Y de lunes a domingo por la tarde, el autobús de la tarde toma el relevo.

 

·        Línea M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn

Aprovecha de más autobuses durante la hora punta, de lunes a viernes y los sábados por la tarde.

- De lunes a viernes: de 17:00 a 19:15, un autobús cada 12 minutos

- Sábado: de 14:00 a 19:00, un autobús cada 20 minutos.

 

·       Línea E: Estación de autobuses de Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville:

Nueva terminal en su línea, que desde la parada St Etienne de Mantes-la-Ville continúa su recorrido hasta el instituto Camille Claudel en Mantes-la-Ville.

·        Línea K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet

De lunes a domingo, entre las 9:15 y las 16:16, su línea alterna su terminal entre Mantes-la-Ville Gare Routière y el liceo Limay Condorcet. Cuando tu autobús termina su trayecto en Mantes-la-Ville Gare Routière, es posible conectar con la línea A para llegar o venir del centro de Mantes-la-Jolie (paradas Sangle/St Maclou).

Un nuevo servicio de autobús nocturno en la zona de Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville

 

A partir del 29 de agosto de 2022, vuestros autobuses vespertinos retomarán las rutas habituales (líneas E, I, K y M) desde la estación de autobuses de Mantes-la-Ville.

Cada tarde a partir de las 22:00, te esperan a la llegada de los trenes de la línea J para acompañarte hasta la parada más cercana a tu casa. Los autobuses de la tarde te esperan aunque los trenes lleguen tarde.

Desde la estación de autobuses de Mantes-la-Ville, se ofrece una salida aproximadamente cada 30 minutos según la llegada de los trenes, de lunes a domingo de 22:00 a 00:20 y hasta la 1:25 los sábados.

Cartografía del autobús vespertino de Mantes-la-Villes
Encuentra todas tus paradas atendidas por el servicio Bus Soirée

Para más información sobre los cambios en la oferta:

En Twitter: @Mantois_IDFM

Por teléfono: 01 30 94 77 77

Nos vemos pronto en nuestra red

