Noticias similares

Durante el día, mejoras en tus líneas de autobús que sirven a Buchelay, Magnanville y Mantes-la-Ville.
· Línea I: Estación de autobuses de Mantes-la-Ville - Estación de autobuses de Mantes-la-Ville
Nuevo, tu línea integra la oferta de la línea J y funciona los domingos. Y de lunes a domingo por la tarde, el autobús de la tarde toma el relevo.
· Línea M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn
Aprovecha de más autobuses durante la hora punta, de lunes a viernes y los sábados por la tarde.
- De lunes a viernes: de 17:00 a 19:15, un autobús cada 12 minutos
- Sábado: de 14:00 a 19:00, un autobús cada 20 minutos.
· Línea E: Estación de autobuses de Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville:
Nueva terminal en su línea, que desde la parada St Etienne de Mantes-la-Ville continúa su recorrido hasta el instituto Camille Claudel en Mantes-la-Ville.
· Línea K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet
De lunes a domingo, entre las 9:15 y las 16:16, su línea alterna su terminal entre Mantes-la-Ville Gare Routière y el liceo Limay Condorcet. Cuando tu autobús termina su trayecto en Mantes-la-Ville Gare Routière, es posible conectar con la línea A para llegar o venir del centro de Mantes-la-Jolie (paradas Sangle/St Maclou).
Un nuevo servicio de autobús nocturno en la zona de Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville
A partir del 29 de agosto de 2022, vuestros autobuses vespertinos retomarán las rutas habituales (líneas E, I, K y M) desde la estación de autobuses de Mantes-la-Ville.
Cada tarde a partir de las 22:00, te esperan a la llegada de los trenes de la línea J para acompañarte hasta la parada más cercana a tu casa. Los autobuses de la tarde te esperan aunque los trenes lleguen tarde.
Desde la estación de autobuses de Mantes-la-Ville, se ofrece una salida aproximadamente cada 30 minutos según la llegada de los trenes, de lunes a domingo de 22:00 a 00:20 y hasta la 1:25 los sábados.
Para más información sobre los cambios en la oferta:
En Twitter: @Mantois_IDFM
Por teléfono: 01 30 94 77 77
Nos vemos pronto en nuestra red