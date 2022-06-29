Noticias similares

Durante el día, mejoras en tus líneas de autobús que sirven a Buchelay, Magnanville y Mantes-la-Ville.

· Línea I: Estación de autobuses de Mantes-la-Ville - Estación de autobuses de Mantes-la-Ville

Nuevo, tu línea integra la oferta de la línea J y funciona los domingos. Y de lunes a domingo por la tarde, el autobús de la tarde toma el relevo.

· Línea M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn

Aprovecha de más autobuses durante la hora punta, de lunes a viernes y los sábados por la tarde.

- De lunes a viernes: de 17:00 a 19:15, un autobús cada 12 minutos

- Sábado: de 14:00 a 19:00, un autobús cada 20 minutos.

· Línea E: Estación de autobuses de Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville:

Nueva terminal en su línea, que desde la parada St Etienne de Mantes-la-Ville continúa su recorrido hasta el instituto Camille Claudel en Mantes-la-Ville.

· Línea K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet

De lunes a domingo, entre las 9:15 y las 16:16, su línea alterna su terminal entre Mantes-la-Ville Gare Routière y el liceo Limay Condorcet. Cuando tu autobús termina su trayecto en Mantes-la-Ville Gare Routière, es posible conectar con la línea A para llegar o venir del centro de Mantes-la-Jolie (paradas Sangle/St Maclou).