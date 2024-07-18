Noticias similares

Debido a la cancelación de clases los sábados por la mañana y a la modificación de los horarios durante la semana, su oferta de transporte se adapta para un viaje con total tranquilidad. Nuevos horarios, rutas, conexiones... ¡Te contamos todo!
Línea K:
Esta línea sigue dedicada a la clase trabajadora; para los viajes al instituto os invitamos a tomar la línea 9 desde la estación Mantes-la-Jolie.
Línea L:
- Ajuste de los horarios con los del Lycée Condorcet. Ten en cuenta que algunas salidas o llegadas serán en la parada Pôle Lafarge o Lycée Condorcet.
- Las carreras del sábado son modificadas
Horarios de apertura de la línea L para el inicio del curso 2024-2025
Línea 9:
- Ajuste de los horarios con los del Lycée Condorcet para las dos entradas matutinas y las dos salidas vespertinas.
- Las carreras del sábado son modificadas
Línea 15:
- Modificación de los tiempos de conexión con la línea 16
- Modificación de los horarios para coincidir con los trenes en la estación de Mantes-la-Jolie
Horario: línea 15 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Línea 16:
- La parada Pôle Lafarge ya no está servida, solo se mantiene la parada Lycée Condorcet
- Las carreras de los sábados se cancelan
Horario: línea 16 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Línea 18:
- La parada Albert Camus College ya no estará servida por esta línea. Puedes tomar la línea 20 en la misma parada o la línea 9 en la parada Moulin à vent
- Las carreras de los sábados se cancelan
Horario: línea 18 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Línea 20:
- Ajuste de horarios con los del Lycée Condorcet
- Las carreras de los sábados se cancelan
Horario: línea 20 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Línea 21:
- La parada del instituto Lavoisier ya no estará atendida, pero es posible un aplazamiento en las líneas 9, 16 y 81. También tienes la opción de usar la red ferroviaria
- Para los habitantes de Mantes-la-Ville, el servicio directo queda cancelado. Tienes la opción de cambiar a la línea M en conexión con la línea 9 o a la red ferroviaria en conexión con la línea 81 (estación Épône-Mézières)
- Las carreras de los sábados se cancelan
Horario: línea 21 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Línea 52:
- Ajuste de horarios con los del Lycée Condorcet
- Las carreras de los sábados se cancelan
Horario: línea 52 para el inicio del curso escolar 2024-2025
