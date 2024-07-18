Noticias similares

Nuevo en tus rutas hacia el Lycée Condorcet

A partir del 2 de septiembre, sus horarios y rutas se modifican para facilitar su desplazamiento hacia y desde el Lycée Condorcet.

Debido a la cancelación de clases los sábados por la mañana y a la modificación de los horarios durante la semana, su oferta de transporte se adapta para un viaje con total tranquilidad. Nuevos horarios, rutas, conexiones... ¡Te contamos todo!

Línea K:

Esta línea sigue dedicada a la clase trabajadora; para los viajes al instituto os invitamos a tomar la línea 9 desde la estación Mantes-la-Jolie.

Horario: línea K para el inicio del curso escolar 2024-2025

Línea L:

  • Ajuste de los horarios con los del Lycée Condorcet. Ten en cuenta que algunas salidas o llegadas serán en la parada Pôle Lafarge o Lycée Condorcet.
  • Las carreras del sábado son modificadas

Horarios de apertura de la línea L para el inicio del curso 2024-2025

Línea 9:

  • Ajuste de los horarios con los del Lycée Condorcet para las dos entradas matutinas y las dos salidas vespertinas.
  • Las carreras del sábado son modificadas

Horario: línea 9 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Línea 15:

  • Modificación de los tiempos de conexión con la línea 16
  • Modificación de los horarios para coincidir con los trenes en la estación de Mantes-la-Jolie

Horario: línea 15 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Línea 16:

  • La parada Pôle Lafarge ya no está servida, solo se mantiene la parada Lycée Condorcet
  • Las carreras de los sábados se cancelan

Horario: línea 16 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Línea 18:

  • La parada Albert Camus College ya no estará servida por esta línea. Puedes tomar la línea 20 en la misma parada o la línea 9 en la parada Moulin à vent
  • Las carreras de los sábados se cancelan

Horario: línea 18 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Línea 20:

  • Ajuste de horarios con los del Lycée Condorcet
  • Las carreras de los sábados se cancelan

Horario: línea 20 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Línea 21:

  • La parada del instituto Lavoisier ya no estará atendida, pero es posible un aplazamiento en las líneas 9, 16 y 81. También tienes la opción de usar la red ferroviaria
  • Para los habitantes de Mantes-la-Ville, el servicio directo queda cancelado. Tienes la opción de cambiar a la línea M en conexión con la línea 9 o a la red ferroviaria en conexión con la línea 81 (estación Épône-Mézières)
  • Las carreras de los sábados se cancelan

Horario: línea 21 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Línea 52:

  • Ajuste de horarios con los del Lycée Condorcet
  • Las carreras de los sábados se cancelan

Horario: línea 52 para el inicio del curso escolar 2024-2025

