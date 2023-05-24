Noticias similares

¡Baludik, la app que te lleva a pasear!
Baludik es la aplicación que te permite sumergirte en el corazón de las investigaciones históricas, para descubrir las curiosidades de tu territorio.
¡Embarca en una aventura fantástica con familia o amigos!
¿Cómo funciona?
1. Descargar la app de Baludik y seleccionar la ruta de Plaine Vallée.
2. Tu ruta comienza en la estación Saint-Gratien: ¡tomas la línea 11 y empiezas el juego a bordo del autobús!
3. Recorre las diferentes fases y resuelve los acertijos para aprender más sobre la historia de los lugares por los que pasas.
4. Termina la experiencia con la línea 16 que te lleva de vuelta a la estación donde termina el juego.
¡Descárgate la app ahora!