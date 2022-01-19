Noticias similares

Ubicados de forma destacada a bordo de los autobuses, y para este verano en todas tus paradas en la zona del Sena Grand Orly, te permiten:
- consultar tus horarios e información de tráfico en tiempo real,
- para informarnos de cualquier anomalía o fallo,
- acceder rápidamente a nuestra cuenta de Twitter @SeineOrly_IDFM y descubrir las noticias de vuestro territorio,
- informar de la pérdida de un objeto durante el viaje
- para contactarnos
¡Nuestros equipos están a tu servicio!
Todos vuestros comentarios e informes emitidos por este servicio, así como por los canales habituales, son tratados con interés por nuestros equipos.
Ya sea una reseña positiva, una sugerencia de mejora o una anomalía, ¡nos encantaría saber de ti!
De hecho, tus comentarios ayudan a mejorar constantemente la calidad de tus servicios.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros?
¡Haz clic abajo para encontrar todos nuestros datos de contacto!