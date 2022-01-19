Noticias similares

Ubicados de forma destacada a bordo de los autobuses, y para este verano en todas tus paradas en la zona del Sena Grand Orly, te permiten:

- consultar tus horarios e información de tráfico en tiempo real,

- para informarnos de cualquier anomalía o fallo,

- acceder rápidamente a nuestra cuenta de Twitter @SeineOrly_IDFM y descubrir las noticias de vuestro territorio,

- informar de la pérdida de un objeto durante el viaje

- para contactarnos