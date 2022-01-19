Noticias similares

¡Códigos QR, a su servicio!

A lo largo de tu viaje, encontrarás toda la información útil para tus trayectos diarios con la red de autobuses de la región ¡Seine Grand Orly!

¡Escanea el código QR a bordo de tu autobús o en las paradas para encontrar todos tus servicios!

Ubicados de forma destacada a bordo de los autobuses, y para este verano en todas tus paradas en la zona del Sena Grand Orly, te permiten:

- consultar tus horarios e información de tráfico en tiempo real,
- para informarnos de cualquier anomalía o fallo,
- acceder rápidamente a nuestra cuenta de Twitter @SeineOrly_IDFM y descubrir las noticias de vuestro territorio,
- informar de la pérdida de un objeto durante el viaje
- para contactarnos

Servicios accesibles con el Código QR

¡Nuestros equipos están a tu servicio!

Todos vuestros comentarios e informes emitidos por este servicio, así como por los canales habituales, son tratados con interés por nuestros equipos.
Ya sea una reseña positiva, una sugerencia de mejora o una anomalía, ¡nos encantaría saber de ti!
De hecho, tus comentarios ayudan a mejorar constantemente la calidad de tus servicios.

¿Quieres ponerte en contacto con nosotros?
¡Haz clic abajo para encontrar todos nuestros datos de contacto!

Contacta con el servicio de atención al cliente de tu Seine Grand Orly.

