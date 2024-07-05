Noticias similares

Paso de la Llama Olímpica el 21 de julio

Tu línea T9 se verá afectada por el paso de la Llama Olímpica el 21 de julio de 2024. ¡Te explicamos todo!

La Llama Olímpica llega el domingo 21 de julio al Museo MAC VAL en Vitry-sur-Seine.

Como parte de este evento y las actividades asociadas, no será posible el tráfico en la Place de la Libération. Como resultado, la línea T9 se interrumpirá entre las estaciones de la Mairie de Vitry-sur-Seine y el Musée MAC VAL aproximadamente de 10:30 a.m. a 7:00 p.m.

Sin embargo, se ofrecerá un servicio parcial en el resto de la línea:

  • entre el Museo MAC VAL y Porte de Choisy
  • entre el Ayuntamiento de Vitry-sur-Seine y Orly - Gaston Viens

Te invitamos a consultar la información del tráfico en tiempo real el día del resort, en la app o web de Île-de-France Mobilités, así como en la cuenta X del T9

