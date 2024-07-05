Noticias similares

La Llama Olímpica llega el domingo 21 de julio al Museo MAC VAL en Vitry-sur-Seine.

Como parte de este evento y las actividades asociadas, no será posible el tráfico en la Place de la Libération. Como resultado, la línea T9 se interrumpirá entre las estaciones de la Mairie de Vitry-sur-Seine y el Musée MAC VAL aproximadamente de 10:30 a.m. a 7:00 p.m.

Sin embargo, se ofrecerá un servicio parcial en el resto de la línea:

entre el Museo MAC VAL y Porte de Choisy

entre el Ayuntamiento de Vitry-sur-Seine y Orly - Gaston Viens

Te invitamos a consultar la información del tráfico en tiempo real el día del resort, en la app o web de Île-de-France Mobilités, así como en la cuenta X del T9