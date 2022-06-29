Noticias similares

Descubre el nuevo servicio "Autobús Vespertino"
¡Tus autobuses nocturnos toman el relevo de tus líneas habituales en las estaciones Aubergenville y Mantes-la-Jolie (en el lado de la estación de autobuses de Mantes-la-Ville)! Este servicio mejora la conexión con el tren, facilita la última milla y hace que las vueltas sean más seguras.
Cada noche, te esperan cuando llegan los trenes para recogerte y dejarte en la parada de línea más cercana. Los horarios de salida corresponden a los horarios de llegada de los trenes procedentes de París. Si el tren llega tarde, el autobús de la tarde te está esperando.
¿Cómo funciona el Autobús de la Noche?
1- En la plaza delantera de la estación, me subo al autobús que pone "SOIR",
2- Valido mi billete,
3- Le digo al conductor cuándo quiero bajarme,
4- El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros.
Este servicio funciona sin reservas. Se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités, como en las líneas habituales de autobús.
¿Cuándo coger el autobús de la tarde?
Las salidas se ofrecen aproximadamente cada 30 minutos. El Autobús de la Noche espera a que lleguen los trenes a la estación. Los horarios varían según los sectores de Aubergenville y Mantes-la-Ville; consulta su información a continuación o en los folletos informativos.
Tu autobús nocturno de Aubergenville:
Desde la estación de autobuses Aubergenville-Elisabethville, se ofrece una salida aproximadamente cada 30 minutos según la llegada de los trenes, de lunes a domingo de 20:30 a 00:00 y hasta la 1:00 el sábado.
Tu autobús nocturno de Mantes-la-Ville:
Desde la estación de autobuses de Mantes-la-Ville, se ofrece una salida aproximadamente cada 30 minutos dependiendo de la llegada de los trenes de la línea J desde París-Saint-Lazare, de lunes a domingo de 22:00 a 00:20 y hasta la 1:25 a.m. los sábados.
Para más información y para saber qué paradas se atienden, no dude en consultar los folletos informativos o contactar con nosotros:
En Twitter: @Mantois_IDFM
Por teléfono: 01 30 94 77 77
¡Nos vemos pronto en nuestra red!