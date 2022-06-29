Noticias similares

¡Gracias a los Autobuses de la Noche, vuelve a casa tranquilo!

Publicado el

Lectura 2 min

Desde el 29 de agosto de 2022, regresa en tren desde París por la tarde y aprovecha el nuevo servicio de autobús nocturno, que te espera en la estación.

Campaña de comunicación Autobús vespertino Mantes-la-Ville

Descubre el nuevo servicio "Autobús Vespertino"

¡Tus autobuses nocturnos toman el relevo de tus líneas habituales en las estaciones Aubergenville y Mantes-la-Jolie (en el lado de la estación de autobuses de Mantes-la-Ville)! Este servicio mejora la conexión con el tren, facilita la última milla y hace que las vueltas sean más seguras.

Cada noche, te esperan cuando llegan los trenes para recogerte y dejarte en la parada de línea más cercana. Los horarios de salida corresponden a los horarios de llegada de los trenes procedentes de París. Si el tren llega tarde, el autobús de la tarde te está esperando.

¿Cómo funciona el Autobús de la Noche?

1- En la plaza delantera de la estación, me subo al autobús que pone "SOIR",

2- Valido mi billete,

3- Le digo al conductor cuándo quiero bajarme,

4- El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros.

Este servicio funciona sin reservas. Se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités, como en las líneas habituales de autobús.

¿Cuándo coger el autobús de la tarde?

Las salidas se ofrecen aproximadamente cada 30 minutos. El Autobús de la Noche espera a que lleguen los trenes a la estación. Los horarios varían según los sectores de Aubergenville y Mantes-la-Ville; consulta su información a continuación o en los folletos informativos.

Tu autobús nocturno de Aubergenville:

Desde la estación de autobuses Aubergenville-Elisabethville, se ofrece una salida aproximadamente cada 30 minutos según la llegada de los trenes, de lunes a domingo de 20:30 a 00:00 y hasta la 1:00 el sábado.

Mapa del autobús nocturno de Aubergenville
Mapa del autobús nocturno de Aubergenville

Tu autobús nocturno de Mantes-la-Ville:

Desde la estación de autobuses de Mantes-la-Ville, se ofrece una salida aproximadamente cada 30 minutos dependiendo de la llegada de los trenes de la línea J desde París-Saint-Lazare, de lunes a domingo de 22:00 a 00:20 y hasta la 1:25 a.m. los sábados.

Mapa del autobús vespertino Mantes-la-Ville
Mapa del autobús vespertino Mantes-la-Ville

Para más información y para saber qué paradas se atienden, no dude en consultar los folletos informativos o contactar con nosotros:

En Twitter: @Mantois_IDFM

Por teléfono: 01 30 94 77 77

¡Nos vemos pronto en nuestra red!

Toda tu información sobre el autobús nocturno de Aubergenville
Toda tu información sobre el autobús nocturno de Mantes-la-Ville

