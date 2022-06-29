Noticias similares

Descubre el nuevo servicio "Autobús Vespertino"

¡Tus autobuses nocturnos toman el relevo de tus líneas habituales en las estaciones Aubergenville y Mantes-la-Jolie (en el lado de la estación de autobuses de Mantes-la-Ville)! Este servicio mejora la conexión con el tren, facilita la última milla y hace que las vueltas sean más seguras.

Cada noche, te esperan cuando llegan los trenes para recogerte y dejarte en la parada de línea más cercana. Los horarios de salida corresponden a los horarios de llegada de los trenes procedentes de París. Si el tren llega tarde, el autobús de la tarde te está esperando.