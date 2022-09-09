Noticias similares

Todas nuestras líneas escolares en la red de Grand Melun

Campaña por los servicios escolares: "Para el inicio del curso escolar y durante todo el año, ¡piensa en el autobús de Melun!"

Foto de un niño, estudiante de secundaria, cuadernos en mano y bolso a la espalda, sonriendo con el lema de la campaña y remitiendo a la web de Île-de-France Mobilités para más información

Encuentra en detalle todos los horarios de tus líneas:

T1 : Boissise-la-Bertrand Beaulieu <> Voisenon Collège Nazareth
T2 : Seine-Port la Chesnaie/Sainte Assise <> Voisenon Nazareth
T3 : Seine-Port la Chesnaie/Sainte Assise <> Melun Gambetta
T4 : Boissise-le-Roi Place Caerano / Faronville <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie / Melun Trois Horloges
S5 : Estación de tren Voisenon Château du Jard <> Melun
S6 : Vaux-le-Pénil Javal <> Voisenon Château du Jard / Collège Nazareth
S7 : estación Mée <> Vaux-le-Pénil 14 de julio
S8 : Saint Germain Laxis RN36 <> Gare de Melun
S9: Estación Cesson <> Dammarie-les-Lys Chamlys
S10 : Saint-Fargeau-Ponthierry Fercot / Temploux <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S11 : Saint-Fargeau-Ponthierry Hôtel de Ville Florélites <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie
S12 : Saint-Fargeau-Ponthierry Fercot <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie <> Melun Tres Relojes
S13 : Saint-Fargeau-Ponthierry Hôtel de Ville Florélites <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S14 : Pringy Bas de Pringy <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S15 : Pringy Bas de Pringy <> Perthes Collège de Perthes
S16 : Villiers-en-Bière Place Villiers <> Perthes Collège de Perthes

