Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en el territorio de Meaux y Ourcq

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio de Meaux y Ourcq , todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 23.

Los números de línea exprés empiezan con el número de su departamento (ejemplos: la línea exprés 2 pasa a ser 7702, la línea exprés 18 pasa a ser 7718, etc.).

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.