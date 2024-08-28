¡Ya están disponibles los horarios de apertura para el inicio del curso escolar 2024!

Publicado el

Lectura 1 min

Descubre los horarios de devolución de las colas:

Los horarios válidos desde el 2 de septiembre de 2024 para las líneas de autobús en la zona del Sena y Gran Orly están disponibles.

Consulta el horario aquí

También puedes encontrarlos:

  • En la aplicación Île-de-France Mobilités (pestaña de horarios)
  • Directamente en las paradas de autobús según el horario

Consejos para viajar bien

  • Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Llega a tu parada antes de la hora indicada,
  • Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,
  • Ten el billete listo antes de subir al autobús
  • Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
  • Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
  • Al acercarte a tu destino, solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
  • Baja con seguridad en tu parada cuando se abran las puertas, una vez que el vehículo esté parado.

¡Que tengas un buen comienzo de curso!

Noticias similares