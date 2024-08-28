Noticias similares

Los horarios válidos desde el 2 de septiembre de 2024 para las líneas de autobús en la zona del Sena y Gran Orly están disponibles.
También puedes encontrarlos:
- En la aplicación Île-de-France Mobilités (pestaña de horarios)
- Directamente en las paradas de autobús según el horario
Consejos para viajar bien
- Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Llega a tu parada antes de la hora indicada,
- Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,
- Ten el billete listo antes de subir al autobús
- Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
- Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
- Al acercarte a tu destino, solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
- Baja con seguridad en tu parada cuando se abran las puertas, una vez que el vehículo esté parado.