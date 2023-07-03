Noticias similares

Desde el 31 de julio de 2023, la línea 40 del TàD es reemplazada por el TàD Ourcq Ouest y el TàD Ourcq Est : mejoran tus desplazamientos en horas valle y los sábados, además de tus líneas habituales.

El TàD ofrece un servicio sencillo y flexible a todos con reserva previa.

El TàD Ourcq Ouest da servicio a los siguientes municipios:

Douy-la-Ramée

Puisieux

Maniobra Vincy

Le Plessis-Placy

May-en-Multien

Lizy-sur-Ourcq

El TàD Ourcq Est da servicio a los siguientes municipios:

Coulombs-en-Valois,

Germigny-sous-Coulombs,

Vendrest,

Dhuisy,

Cocherel,

Ocquerre,

Tancrou,

Jaignes

Lizy-sur-Ourcq.

Reemplaza tu antigua línea 61 bis.

Durante la semana, el servicio se adapta a tus necesidades según la hora del día.

Por la mañana y por la tarde, el DRT permite conectar con el tren P con llegadas y salidas garantizadas.

De 9:00 a 15:30, el servicio evoluciona para permitirte moverte libremente.

Los sábados, tu T&D funciona de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Tu servicio de transporte bajo demanda da servicio a todas las paradas de la red de autobuses de tus municipios según su zona en dirección a 4 puntos de interés: