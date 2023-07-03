Noticias similares

Desde el 31 de julio de 2023, la línea 40 del TàD es reemplazada por el TàD Ourcq Ouest y el TàD Ourcq Est : mejoran tus desplazamientos en horas valle y los sábados, además de tus líneas habituales.
El TàD ofrece un servicio sencillo y flexible a todos con reserva previa.
El TàD Ourcq Ouest da servicio a los siguientes municipios:
- Douy-la-Ramée
- Puisieux
- Maniobra Vincy
- Le Plessis-Placy
- May-en-Multien
- Lizy-sur-Ourcq
El TàD Ourcq Est da servicio a los siguientes municipios:
- Coulombs-en-Valois,
- Germigny-sous-Coulombs,
- Vendrest,
- Dhuisy,
- Cocherel,
- Ocquerre,
- Tancrou,
- Jaignes
- Lizy-sur-Ourcq.
Reemplaza tu antigua línea 61 bis.
Durante la semana, el servicio se adapta a tus necesidades según la hora del día.
- Por la mañana y por la tarde, el DRT permite conectar con el tren P con llegadas y salidas garantizadas.
- De 9:00 a 15:30, el servicio evoluciona para permitirte moverte libremente.
Los sábados, tu T&D funciona de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Tu servicio de transporte bajo demanda da servicio a todas las paradas de la red de autobuses de tus municipios según su zona en dirección a 4 puntos de interés:
- Colegio Camille Saint-Saëns
- Ayuntamiento de Lizy-sur-Ourcq
- Estación de tren de Lizy-sur-Ourcq
- La Pirámide
Descubre tus nuevos T&D a continuación:
Consulte el calendario vigente desde el 31 de julio de 2023