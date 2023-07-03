¡Los nuevos DRT del Pays de l'Ourcq llegan para aumentar la movilidad cada día!

Publicado el

Lectura 1 min

Desde el 31 de julio de 2023, la línea 40 del TàD es reemplazada por el TàD Ourcq Ouest y el TàD Ourcq Est : mejoran tus desplazamientos en horas valle y los sábados, además de tus líneas habituales.

El TàD ofrece un servicio sencillo y flexible a todos con reserva previa.

El TàD Ourcq Ouest da servicio a los siguientes municipios:

  • Douy-la-Ramée
  • Puisieux
  • Maniobra Vincy
  • Le Plessis-Placy
  • May-en-Multien
  • Lizy-sur-Ourcq

El TàD Ourcq Est da servicio a los siguientes municipios:

  • Coulombs-en-Valois,
  • Germigny-sous-Coulombs,
  • Vendrest,
  • Dhuisy,
  • Cocherel,
  • Ocquerre,
  • Tancrou,
  • Jaignes
  • Lizy-sur-Ourcq.

Reemplaza tu antigua línea 61 bis.

Durante la semana, el servicio se adapta a tus necesidades según la hora del día.

  • Por la mañana y por la tarde, el DRT permite conectar con el tren P con llegadas y salidas garantizadas.
  • De 9:00 a 15:30, el servicio evoluciona para permitirte moverte libremente.

Los sábados, tu T&D funciona de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Tu servicio de transporte bajo demanda da servicio a todas las paradas de la red de autobuses de tus municipios según su zona en dirección a 4 puntos de interés:

  • Colegio Camille Saint-Saëns
  • Ayuntamiento de Lizy-sur-Ourcq
  • Estación de tren de Lizy-sur-Ourcq
  • La Pirámide

Descubre tus nuevos T&D a continuación:

Consulte el calendario vigente desde el 31 de julio de 2023

Calendarios TtoD Ourcq Oeste y Ourcq Este

 -  3.2 MB

Noticias similares