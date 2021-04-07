Noticias similares

En la primavera de 2021, el tranvía T9 conectará París – Porte de Choisy con la ciudad de Orly.
Como parte del lanzamiento del tranvía, la red de autobuses del Val-de-Marne está evolucionando para simplificar tus desplazamientos garantizando más conexiones entre autobús y tranvía. Las rutas y frecuencias de los autobuses están optimizadas.
¡Las líneas 480 y 483 se beneficiarán de estas mejoras a partir del 12 de abril!
Línea 480 (antigua línea 8): Autobuses cada 30 minutos, todos los días, durante todo el año, hasta la medianoche del 30
Entre la estación Villeneuve-Saint-Georges y el aeropuerto de Orly, la línea 480 (anteriormente línea 8) circulará ahora con una frecuencia idéntica de 30 minutos durante todo el día, de 5:30 a 00:30 a.m.
¡El horario de apertura es el mismo durante todo el año!
Paradas principales de la línea 480: Aeropuerto de Orly, Porte de l'Essonne (T7), estación Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, estación Villeneuve-Saint-Georges
Línea 483: autobuses hasta la 1:30 a.m. los viernes y sábados
A partir del 12 de abril, la línea 483 circulará más tarde los viernes y sábados por la noche con:
- Desde la estación de tren de Choisy-le-Roi: salidas adicionales a la 1:02, 1:22 y 1:42 am
- Desde la estación Villeneuve-Saint-Georges: salidas adicionales a la 1:02, 1:22 y 1:42 am.
Estación de tren de Choisy-le-Roi, estrella roja Lisle (T9), instituto Thiais, Gaston Viens (T9), Ayuntamiento de Orly (parada JJ Rousseau), estación de Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, estación Villeneuve-Saint-Georges