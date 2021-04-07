Noticias similares

En la primavera de 2021, el tranvía T9 conectará París – Porte de Choisy con la ciudad de Orly.

Como parte del lanzamiento del tranvía, la red de autobuses del Val-de-Marne está evolucionando para simplificar tus desplazamientos garantizando más conexiones entre autobús y tranvía. Las rutas y frecuencias de los autobuses están optimizadas.

¡Las líneas 480 y 483 se beneficiarán de estas mejoras a partir del 12 de abril!