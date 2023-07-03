Noticias similares

Línea R: ¡ya no habrá autobuses entre Meaux y Lizy-sur-Ourcq los 7 días de la semana y más tarde por la noche!
Ilustración que muestra el diagrama de la recta R
Desde el 31 de julio de 2023, la línea R sustituye tus líneas 10, 47 y 63 por:
- Autobuses regulares cada 10 a 20 minutos de lunes a viernes de 6:30 a 8:00 y de 16:00 a 18:00
- Más temprano por la mañana y más tarde por la noche (de 4:55 a 20:00 en dirección a Meaux y de 6:20 a 21:25 en dirección a Lizy-sur-Ourcq)
- Un autobús todos los sábados y uno cada dos horas los domingos
- Compras para atender el Lycée Gué en Tresmes en los horarios de entrada y salida del colegio, además de tu nueva línea 10
Línea S: una oferta ajustada entre May-en-Multien y Meaux
Ilustración que muestra el diagrama de la línea S
Tus líneas 11 y 65 se fusionan y se convierten en la línea S.
- Días entre semana:
- Una primera salida desde May-en-Multien hacia Meaux a las 5:50 de la mañana y hasta las 15:25, con un autobús cada 30 minutos de 5:50 a 8:00 y un autobús cada hora hasta la 1:00
- Una primera salida desde Meaux hacia May-en-Multien a las 9:45 y hasta las 19:50 con autobús cada hora hasta las 17:20, y luego cada 30 minutos hasta las 19:50.
- Sábado:
- + autobús de 7:20 a 18:20.
- Una primera salida desde May-en-Multien de 7:20 a.m. a 3:25 p.m. en dirección a Meaux
- Primera salida de Meaux de 9:45 a 18:20 en dirección a May-en-Multien
El servicio escolar al Lycée Gué en Tresmes (desde tu antigua línea 65) lo proporciona la nueva línea 10.