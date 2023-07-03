Noticias similares

Tus líneas 11 y 65 se fusionan y se convierten en la línea S.

Días entre semana:

- Una primera salida desde May-en-Multien hacia Meaux a las 5:50 de la mañana y hasta las 15:25, con un autobús cada 30 minutos de 5:50 a 8:00 y un autobús cada hora hasta la 1:00

- Una primera salida desde Meaux hacia May-en-Multien a las 9:45 y hasta las 19:50 con autobús cada hora hasta las 17:20, y luego cada 30 minutos hasta las 19:50.

- Una primera salida desde May-en-Multien hacia Meaux a las 5:50 de la mañana y hasta las 15:25, con un autobús cada 30 minutos de 5:50 a 8:00 y un autobús cada hora hasta la 1:00 - Una primera salida desde Meaux hacia May-en-Multien a las 9:45 y hasta las 19:50 con autobús cada hora hasta las 17:20, y luego cada 30 minutos hasta las 19:50. Sábado:

- + autobús de 7:20 a 18:20.

- Una primera salida desde May-en-Multien de 7:20 a.m. a 3:25 p.m. en dirección a Meaux

- Primera salida de Meaux de 9:45 a 18:20 en dirección a May-en-Multien

El servicio escolar al Lycée Gué en Tresmes (desde tu antigua línea 65) lo proporciona la nueva línea 10.