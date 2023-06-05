Noticias similares

Debido a un movimiento social, las colas a continuación no se emitirán en todo el día el martes 6 de junio de 2023.

A14 - 1 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 82 - 88C - F - G - L - X - Z

Se esperan interrupciones en otras líneas. Para consultar tus horarios:

Línea 9

Línea 52

Línea 71

Línea 81

Línea 88A --> trayecto de las 19:00 desde la estación Mantes-la-Ville cancelado

Línea A

Línea C

Línea D

Línea E

Línea I

Línea K

Línea L

Línea M

Línea N

Línea R

Se mantienen los horarios de sus líneas 19, 34, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88B, 89, 90, 109, 110, Extrême Soirée, N51 y A14 Bonnières.

Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.

Para seguir nuestras noticias:

