Noticias similares

¡Novedad en la estación Bussy-St-Georges! Desde el 8 de enero de 2024, el territorio de Marne-la-Vallée está probando el Rudder, un nuevo mueble que ayuda a los peatones a orientarse.
Este mobiliario urbano de tamaño humano animará el patio delantero de la estación Bussy-Saint-Georges al dirigir a los peatones hacia las diversas soluciones de movilidad disponibles en la zona. ¡Una herramienta real para promover la multimodalidad!
El timón, un invento que revoluciona tu orientación.
La oferta de transporte es efectivamente múltiple al llegar a Bussy-St-Georges. Este centro multimodal incluye una estación de tren, una estación de autobuses, líneas de autobús urbanos, parques empresariales, escuelas, etc.
Entonces, ¿cómo podemos orientarnos mejor? ¿Cómo ahorras tiempo y vas directo al grano?
Le Gouvernail acude en ayuda de usuarios perdidos alrededor del centro de la estación Bussy-St-Georges. Esta invención 100% mecánica, ecológica, de baja tecnología y fácil de usar revoluciona la orientación peatonal.
¿Cómo funciona?
Su principio es sencillo: este mobiliario de altura adulta tiene una esfera giratoria que incorpora un plano. Indica y dirige hacia soluciones de movilidad y puntos de interés en un radio de 350 m. Al girar con Le Gouvernail, colocas físicamente el destino deseado delante de ti y la ruta se vuelve fácil de memorizar. Una gran cantidad de información e infalibilidad que otras herramientas tradicionales o digitales no ofrecen.
Para este estreno, el timón se desplegará en el patio de la estación Bussy-Saint-Georges, en el lado de la estación de autobuses. Este experimento permitirá estudiar un posible despliegue en otras aglomeraciones de Île-de-France.