Noticias similares

El timón, un invento que revoluciona tu orientación.

La oferta de transporte es efectivamente múltiple al llegar a Bussy-St-Georges. Este centro multimodal incluye una estación de tren, una estación de autobuses, líneas de autobús urbanos, parques empresariales, escuelas, etc.

Entonces, ¿cómo podemos orientarnos mejor? ¿Cómo ahorras tiempo y vas directo al grano?

Le Gouvernail acude en ayuda de usuarios perdidos alrededor del centro de la estación Bussy-St-Georges. Esta invención 100% mecánica, ecológica, de baja tecnología y fácil de usar revoluciona la orientación peatonal.

¿Cómo funciona?

Su principio es sencillo: este mobiliario de altura adulta tiene una esfera giratoria que incorpora un plano. Indica y dirige hacia soluciones de movilidad y puntos de interés en un radio de 350 m. Al girar con Le Gouvernail, colocas físicamente el destino deseado delante de ti y la ruta se vuelve fácil de memorizar. Una gran cantidad de información e infalibilidad que otras herramientas tradicionales o digitales no ofrecen.