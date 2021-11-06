Para viajar bien, respetemos las normas de la civilidad

Publicado el

Lectura 1 min

Las reglas para viajar bien juntos

Para viajar de forma más agradable, hay normas que todos deben respetar a bordo de los autobuses:

"Regla N°1: Sigo siendo cortés en el transporte"

¡ Un "hola" sincero es tan bonito!

Sigo siendo cortés en el transporte

Sigo siendo cortés en el transporte

"Regla nº 2: bajo el volumen de mis dispositivos"

(teléfono, auriculares, altavoz Bluetoooth...). Otros usuarios no necesitan saber de mis gustos musicales

Para la comodidad de todos, bajo el volumen

Para la comodidad de todos, bajo el volumen

"Regla N°3: dejo mi casa libre a quien la necesite antes que a mí"

Si estuviera en una situación con movilidad reducida, ¡estaría encantado con este gesto!

Dejo el lugar libre si alguien lo necesita más que yo

Dejo el lugar libre si alguien lo necesita más que yo

"Regla nº4: Doblo el carrito cuando entro en el vehículo"

Mi hijo estará seguro en mis brazos.

Por la seguridad de todos, doblo el carrito al subir al vehículo

Por la seguridad de todos, doblo el carrito al subir al vehículo

"Regla N°5: Señalo mi petición para que me detenga mucho antes de llegar y no en el último momento"

Una parada repentina en el último momento puede ser peligrosa.

No espero hasta el último momento para señalar mi parada

No espero hasta el último momento para señalar mi parada

"Regla nº6: No dejo mi basura en el autobús"

¡Viajar en un autobús limpio es maravilloso!

No dejo mi basura en el autobús

No dejo mi basura en el autobús

"Regla nº 7: No consumo comida ni bebida a bordo del autobús"

Sentarse en un asiento sucio no es agradable...

En el autobús no consumo ni bebidas ni comida

En el autobús no consumo ni bebidas ni comida

Viajemos juntos, viajemos con civismo :-)

Gracias

Noticias similares