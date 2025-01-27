Noticias similares

¿Por qué cambia el número de tu línea de autobús?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo te orientas con los nuevos temas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico.

En la zona de Central y South Yvelines, todas tus líneas ahora se renombran desde el prefijo de área "53" y todas nuestras líneas de autobús escolar por "52", para mayor coherencia y legibilidad (por ejemplo, la línea 2 pasa a ser la 5202 y la 31 la 5231). En toda Île-de-France, a las líneas Express se les asignará un indicativo para su departamento seguido de su propio número. (Ej: la línea exprés 11 pasa a ser la línea 7811). Solo los autobuses nocturnos y el Transport à la Demande (TàD) permanecen sin cambios.

¿Qué te traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.