Noticias similares

¡El 3 de marzo de 2025, tus líneas de autobús cambiarán y cambiarán de número!

A partir del 3 de marzo de 2025, tus líneas cambiarán de número en la zona de Centro y Sud Yvelines. Las líneas de Rambouillet están evolucionando para una mejor conexión con los centros de actividad y un nuevo autobús nocturno te esperará en la estación de Rambouillet.

Tus líneas evolucionan y cambian de número

Un nuevo sistema de numeración en el territorio de Centro y Sur de Yvelines

¿Por qué cambia el número de tu línea de autobús?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo te orientas con los nuevos temas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico.

En la zona de Central y South Yvelines, todas tus líneas ahora se renombran desde el prefijo de área "53" y todas nuestras líneas de autobús escolar por "52", para mayor coherencia y legibilidad (por ejemplo, la línea 2 pasa a ser la 5202 y la 31 la 5231). En toda Île-de-France, a las líneas Express se les asignará un indicativo para su departamento seguido de su propio número. (Ej: la línea exprés 11 pasa a ser la línea 7811). Solo los autobuses nocturnos y el Transport à la Demande (TàD) permanecen sin cambios.

¿Qué te traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.

Algo nuevo en tus líneas Rambouillet

Nuevos servicios, rutas simplificadas...

  • Tus líneas 5301 (ex-línea A), 5302 (ex-línea B), 5303 (ex-línea E) y 5304 (ex-líneas C, D y Bel Air shuttle) están evolucionando para adaptarse a tus necesidades.
  • Un nuevo autobús nocturno en la estación de Rambouillet para conectarte con el tren N y el TER desde París.
