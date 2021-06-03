Noticias similares

Tu centro comercial Belle Epine ha reabierto, ¡ve allí en autobús 482!

El centro comercial Belle Epine reabrió sus puertas el 19 de mayo. ¡Tu autobús 482 te llevará allí!

Desde el 19 de mayo, vuestro centro comercial Belle Epine ha reabierto sus puertas.

Tu línea de autobús 482 (anteriormente línea 2) te lleva desde el centro de Villeneuve-le-Roi, todos los días, incluso los domingos con:

  • De lunes a viernes : de 5 a 22 horas, 1 autobús cada 15 minutos en horas punta y cada 30 minutos en horas punta entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc y Mairie d'Orly.
    Entre las 10 de la mañana y las 19:30, un autobús cada 30 minutos te lleva al centro comercial Belle Epine, en Thiais.
  • Sábado : de 5 a.m. a 10 p.m., 1 autobús cada 30 minutos a 1 a.m.
  • Domingos y festivos : de 8 a.m. a 8 p.m.

¡Las mismas horas se aplican durante todo el año, incluso en verano!

Consulta el horario de tu línea 482

El autobús 482 te deja en las paradas Belle Epine Nord y Belle Epine Sud, en Boulevard Nord. La terminal de salida se encuentra en la parada Belle Epine Sud.

Localizar paradas en Belle Epine

