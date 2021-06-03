Noticias similares

Desde el 19 de mayo, vuestro centro comercial Belle Epine ha reabierto sus puertas.

Tu línea de autobús 482 (anteriormente línea 2) te lleva desde el centro de Villeneuve-le-Roi, todos los días, incluso los domingos con:

De lunes a viernes : de 5 a 22 horas, 1 autobús cada 15 minutos en horas punta y cada 30 minutos en horas punta entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc y Mairie d'Orly.

Entre las 10 de la mañana y las 19:30, un autobús cada 30 minutos te lleva al centro comercial Belle Epine, en Thiais.

: de 5 a.m. a 10 p.m., 1 autobús cada 30 minutos a 1 a.m. Domingos y festivos : de 8 a.m. a 8 p.m.

¡Las mismas horas se aplican durante todo el año, incluso en verano!