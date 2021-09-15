Noticias similares

Como parte de la Semana de la Movilidad, nuestros responsables de información vienen a recibirte para informarte sobre tus viajes.

Varios puestos cercanos a usted le darán la bienvenida del 15 al 25 de septiembre de 2021. ¡Encuentra las diferentes fechas y horarios a continuación!

Jueves 16 de septiembre de 08:00 a 13:00 : en el mercado de Choisy-le-Roi . Estación cercana: Rouget-de-Lisle y la estación RER de Choisy-le-Roi.

: en el . Estación cercana: Rouget-de-Lisle y la estación RER de Choisy-le-Roi. Viernes 17 de septiembre de 15:00 a 18:00 : frente al centro comercial Orlydis - Leclerc shopping center. Estación cercana: Orly Gaston Viens.

: al centro comercial Orlydis - center. Estación cercana: Orly Gaston Viens. Domingo 19 de septiembre de 08:00 a 13:00 : en el mercado de Terrasses (Rue des Hautes Bornes en Orly ). Estaciones cercanas: Les Saules & Christophe Colomb y estación RER Les Saules.

: en el (Rue des Hautes Bornes en ). Estaciones cercanas: Les Saules & Christophe Colomb y estación RER Les Saules. Martes, 21 de septiembre de 07:00 a 10:00: en el mercado de Villeneuve-le-Roi. Paradas de autobús cercanas: Market y Place Amédée Soupault.

Nuestros agentes de información tendrán productos a su disposición: no dudes en pedirlos. ¡Esperamos verte allí!