Semana Europea de la Movilidad: nuestros agentes vienen a conocerte

Publicado el

Lectura 1 min

Del 16 al 22 de septiembre, vuestros autobuses en la red de Sena Grand Orly participan en la Semana de la Movilidad.

Equipo de Oficiales de Mediación

Como parte de la Semana de la Movilidad, nuestros responsables de información vienen a recibirte para informarte sobre tus viajes.

Varios puestos cercanos a usted le darán la bienvenida del 15 al 25 de septiembre de 2021. ¡Encuentra las diferentes fechas y horarios a continuación!

  • Jueves 16 de septiembre de 08:00 a 13:00: en el mercado de Choisy-le-Roi. Estación cercana: Rouget-de-Lisle y la estación RER de Choisy-le-Roi.
  • Viernes 17 de septiembre de 15:00 a 18:00: frente al centro comercial Orlydis - Leclerc shopping center. Estación cercana: Orly Gaston Viens.
  • Domingo 19 de septiembre de 08:00 a 13:00: en el mercado de Terrasses (Rue des Hautes Bornes en Orly). Estaciones cercanas: Les Saules & Christophe Colomb y estación RER Les Saules.
  • Martes, 21 de septiembre de 07:00 a 10:00: en el mercado de Villeneuve-le-Roi. Paradas de autobús cercanas: Market y Place Amédée Soupault.

Nuestros agentes de información tendrán productos a su disposición: no dudes en pedirlos. ¡Esperamos verte allí!

Noticias similares