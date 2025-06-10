Noticias similares

¿Para quién es la tarjeta de transporte escolar?
La tarjeta de transporte escolar (anteriormente llamada tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar.
(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).
Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.
Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para esta tarjeta de transporte.
Además, esta tarjeta es emitida por el operador de autobús de tu zona tras una suscripción.
Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidad:
Para beneficiarse de la tarjeta de transporte escolar, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Reside en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio,
- Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción,
- Estar en la escuela con el estatus de estudiante externo o medio interno en secundaria o bachillerato,
- Domiciliar a 3 km o más del colegio,
- La suscripción debe realizarse antes del 31 de octubre de 2025*
* Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).
¿Cómo puedo sacar o renovar la tarjeta de transporte escolar?
*Solo se procesarán las solicitudes completas. Cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a la familia.
*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo. No se aceptarán solicitudes en el lugar.
Pasos de suscripción:
- Descargue abajo el archivo para imprimirlo y completarlo
> Todos los campos de las partes A/B/C son obligatorios, el campo D es opcional.
> El sello y la firma del colegio también son obligatorios para cualquier nueva suscripción.
- En un sobre, adjunta tu pago por cheque al pedido de KEOLIS
(detalles del importe en la sección "Precio de la tarjeta del autobús escolar")
> No se debe enviar ninguna foto, sobre presellado ni ningún otro elemento. No podemos garantizar que estos artículos sean devueltos.
- Envía tu solicitud por correo simple a la siguiente dirección:
Keolis - Servicio de Tarjetas Escolares
Ruta de Bouvray - CS 60671
94311 ORLY CEDEX
- Recibe el mapa escolar lo antes posible en la dirección que nos has dado en el expediente.
Precio de la tarjeta de transporte escolar:
El precio de la tarjeta del autobús escolar depende del número de secciones, es decir, una distancia calculada por Optile y Île-de-France mobilité, entre la dirección de salida y el colegio.
Para saber el número de secciones correspondientes al recorrido de tu hijo, por favor ponte en contacto con nosotros.
A continuación se consultan las tarifas aplicadas para el curso escolar 2025-2026 en la zona del Sena Grand Orly.
Para conocer el precio del viaje de tu hijo, ponte en contacto con nosotros.
Tenga en cuenta que si el precio final supera los 365 €, su solicitud será rechazada automáticamente.
> El pase Navigo Imagine'R será más ventajoso para ti.
Subvenciones municipales y departamentales:
Para que se aplique una subvención al suscribirse, tu municipio debe primero declarar la cantidad de su contribución al transportista.
Para los municipios de Val-de-Marne, no se ha declarado ninguna subvención a nuestros servicios.
Sin embargo, le invitamos a contactar con su ayuntamiento o con el departamento de transporte de su autoridad local para aprovechar una posible subvención.
El departamento de Val-de-Marne también ofrece una subvención bajo ciertas condiciones. Te invitamos a consultar la página web del departamento haciendo clic aquí para conocer los términos y condiciones.
Ten en cuenta que esta subvención departamental no se aplica al precio pagado al operador cuando te suscribiste. Lo solicitarás tú después de recibir tu tarjeta del autobús escolar.
Aprende más:
¿Necesitas más información sobre cómo trabajar o cómo sacar la tarjeta de transporte del autobús escolar?
¡Contáctenos! Nuestros equipos estarán encantados de responder a tus preguntas.