Noticias similares

Empleos en Destination 500
Conviértete en un actor en una movilidad más fluida y en un mundo más sostenible.
Empoderamos a nuestros equipos y ponemos a nuestros conductores en el centro de nuestro negocio. ¡Esta es una oportunidad para participar en la transformación de la profesión!
En contacto con nuestros pasajeros, vuestro papel es esencial, sois nuestros embajadores y garantizais la experiencia de viaje en la red de Île-de-France Mobilités.
¿No tienes carné D?
Transdev apoya y financia cursos de formación para el certificado profesional de conductor de transporte público por carretera (CTCR), incluyendo el carné D y los pasajeros FOMO. Reconocidos por el Estado y la profesión, estos cursos de formación se realizan en un centro asociado y duran aproximadamente 3 meses.
Para solicitar CON o SIN permiso D, está AQUÍ
La colaboración con AFTRAL en Seine-et-Marne
Transdev está reforzando su colaboración con AFTRAL en Seine-et-Marne ofreciendo una serie de sesiones de formación desde el inicio del curso académico 2022.
¿Interesado y poseedor de un permiso B?
Para solicitar, envía un correo electrónico a [email protected]
Varias fechas por venir:
- Noisiel: del 10/03/2022 al 30/12/2022
- Savigny-le-Temple: del 10/10/2022 al 01/05/2023
- Aulnay-sous-Bois: del 17/11/2022 al 10/02/2023
- Noisiel: del 02/06/2023 al 05/04/2023
- Aulnay-sous-Bois: del 09/02/2023 al 05/05/2023
- Savigny-le-Temple: del 08/03/2023 al 09/06/2023
- Aulnay-sous-Bois: del 08/03/2023 al 09/06/2023
- Servon: del 04/03/2023 al 07/05/2023
- Noisiel: del 24/04/2023 al 26/07/2023
- Noisiel: del 06/05/2023 al 09/01/2023
- Aulnay-sous-Bois: del 13/06/2023 al 08/09/2023
- Servon : del 26/06/2023 al 22/09/2023