Noticias similares

Ven a conocer a los equipos de la T9 y de las líneas del territorio del Sena Grand Orly con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024.
Nuestros equipos estarán presentes:
- Miércoles 18 de septiembre de 2024 de 14:00 a 18:00 en la estación de la Mairie de Vitry
- Jueves 19 de septiembre de 2024 de 14:00 a 18:00 en la parada de autobús Raoul Delattre en Villeneuve-le-Roi
- Viernes, 20 de septiembre de 2024 de 8:00 a 12:00 cerca del aparcamiento para bicicletas de la estación Gaston Viens
¡Esperamos ver a muchos de vosotros!
Aprovecha para descubrir el backstage del T9 con una visita al Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento (SMR) del T9 el sábado 21 de septiembre con motivo de los Días Europeos del Patrimonio.
En el programa: una visita a los talleres, donde podrás observar de cerca las operaciones de mantenimiento, el PCC IV (Centro Centralizado de Control e Información de Pasajeros) para entender cómo se gestiona la línea en tiempo real, así como una visita a la cabina del conductor.
Se requiere registro para uno de los espacios de visitay depende del número de plazas disponibles.
Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita las cuentas X (ex-Twitter): @T9_IDFM y @SeineOrly_IDFM