Noticias similares

Aprovecha para descubrir el backstage del T9 con una visita al Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento (SMR) del T9 el sábado 21 de septiembre con motivo de los Días Europeos del Patrimonio.

En el programa: una visita a los talleres, donde podrás observar de cerca las operaciones de mantenimiento, el PCC IV (Centro Centralizado de Control e Información de Pasajeros) para entender cómo se gestiona la línea en tiempo real, así como una visita a la cabina del conductor.

Se requiere registro para uno de los espacios de visitay depende del número de plazas disponibles.