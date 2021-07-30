Noticias similares

La antigua línea 88 está dividida en tres rutas, A, B y C:
A partir del 1 de agosto, para mayor claridad, algunas líneas de autobús en Mantois cambiarán su número:
La antigua línea 88 está dividida en tres rutas, A, B y C:
- 88A : Dreux <-> Anet <-> Mantes-la-Ville <-> Poisy</-></-></->
- 88B : Dreux <-> Houdan <-> Poissy</-></->
- 88C: Mantes-la-Ville <-> Poissy</->
La línea 9 pasa a ser la línea 44, con un trazado desde Velannes <-> Epône hasta <-> Mézières Aubergenville</-></->
La 10 se convierte en la 45, y irá de Boinville a Aubergenville, pasando por Epône-Mézières
La antigua línea 4 pasa a ser la línea 76. Su ruta será Blaru <-> Bonnières-sur-Seine</->
Finalmente, la línea 7 se convierte en la 87, con una ruta Lainville/Aincourt/ <-> Limay Poissy</->
Algunas líneas que salen de Île-de-France cambiarán no solo su número, sino también sus tarifas. Para usarlos, la validación de un billete de transporte regional será suficiente (Navigo Pass, imagina tarjeta R, billete T+, etc.). Estas son las líneas que afectan este doble cambio:
Desde el 1 de agosto, viaja de un extremo de la línea 72 (antes línea 14) al otro con tu Navigo o imagina el pase R.
- La antigua línea 1 se convierte en la 71 y te llevará desde la estación Bonnières-sur-Seine hasta el instituto Saint-Adjutor en Vernon;
- El ex-14 pasó a ser el 72. Te llevará de Vernon a La Défense;
- La 73 (exlínea 3) irá de Vernon a Poissy;
- La antigua línea 4 pasa a ser la 74 y irá desde Bréval hasta el instituto Saint-Adjutor en Vernon;
- La nueva línea 75 (anteriormente línea 1) dará servicio a Gasny, hasta Bonnières-sur-Seine;
- El 88A y 88B (ex-línea 88).
¡Que tengáis un gran verano en nuestras líneas!