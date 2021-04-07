¡Tu autobús 482 (antigua línea 2) va más allá, ¡desde el 12 de abril de 2021!

Publicado el

Lectura 1 min

Tu línea 482 (ex-línea 2) ahora te lleva al centro comercial Belle Epine y ahora funciona los domingos.

Descubre la nueva ruta de la línea 482 (antigua línea 2)

La línea 482 da servicio a varias paradas nuevas, entre ellas:

Paradas principales de la línea 482: Place Jeanne d'Arc, Lycée Brassens, Place Paul Bert, Gare de Villeneuve-le-Roi, Mercado de Villeneuve-le-Roi, Place Amédée Soupaul, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly, Pont de Rungis (RER C), Belle Epine.

La línea 482 circula de lunes a domingo, con:

  • De lunes a viernes: de 5 a 22 horas, 1 autobús cada 15 minutos en horas punta y cada 30 minutos en horas punta entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc y Mairie d'Orly.
    Entre las 10 de la mañana y las 19:30, un autobús cada 30 minutos te lleva al centro comercial Belle Epine, en Thiais.
  • Sábado: de 5 a.m. a 10 p.m., 1 autobús cada 30 minutos a 1 a.m.
  • Domingos y festivos: de 8 a.m. a 8 p.m.

¡Las mismas horas se aplican durante todo el año!

Descubre los nuevos horarios de esta línea, entre Thiais Belle Épine y Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc

Noticias similares