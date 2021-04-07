Noticias similares

Descubre la nueva ruta de la línea 482 (antigua línea 2)
La línea 482 da servicio a varias paradas nuevas, entre ellas:
- Ayuntamiento de Orly
- Puente Rungis (RER C)
- El centro comercial Belle Epine con paradas Belle Epine Nord y Belle Epine Sud
Paradas principales de la línea 482: Place Jeanne d'Arc, Lycée Brassens, Place Paul Bert, Gare de Villeneuve-le-Roi, Mercado de Villeneuve-le-Roi, Place Amédée Soupaul, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly, Pont de Rungis (RER C), Belle Epine.
La línea 482 circula de lunes a domingo, con:
- De lunes a viernes: de 5 a 22 horas, 1 autobús cada 15 minutos en horas punta y cada 30 minutos en horas punta entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc y Mairie d'Orly.
Entre las 10 de la mañana y las 19:30, un autobús cada 30 minutos te lleva al centro comercial Belle Epine, en Thiais.
- Sábado: de 5 a.m. a 10 p.m., 1 autobús cada 30 minutos a 1 a.m.
- Domingos y festivos: de 8 a.m. a 8 p.m.
¡Las mismas horas se aplican durante todo el año!